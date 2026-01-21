台積電（2330）不會變美積？政府澄清反被酸：此地無銀三百兩

經濟部在臉書發文強調「台積電布局全球仍然是TaiwanSMC」，並以數據指出到2036年先進製程產能仍以台灣占80%、美國約20%為主，引發PTT熱烈討論。網友討論焦點不在企業擴產本身，而是政府說法可信度、先進製程外移幅度，以及「講不會是不是就代表會」的反向解讀，留言區出現大量「此地無銀三百兩」「反著看」的嘲諷。

根據媒體報導，經濟部指出台積電因客戶需求與供應鏈韌性考量赴中國、日本、與美國設廠，類比台灣企業海外設廠如同連鎖店全球開分店。經濟部並稱台積電先進製程領先全球，預估2030年先進製程占比台灣85%、美國15%，到2036年則為台灣80%、美國20%，試圖回應外界對「美積電」與產業空洞化疑慮。

一名網友轉貼新聞後直言「之前不是說先進製程不會到美國？幾年前還有人說門都沒有」，並感嘆市場訊息瞬息萬變，追問「到底該信誰好」。該發言把討論從數據拉回「過去承諾與現在說法落差」，也引來不少人直指「不是你政府說的算」，認為企業決策終究取決於公司與美國談判，而非政府發文能定調。

多數網友對經濟部說法抱持高度質疑，常見回應包括「你居然信了」、「政府說話反著看」、「說不會就是會」，並反覆以「此地無銀三百兩」形容官方澄清反而像坐實疑慮。也有人直接點名「先把電搞好」，認為在地擴產的前提是穩定電力與基礎設施；另有留言把焦點放在「美國爸爸同不同意」，認為最終話語權不在台灣官方。

不過也有不同聲音認為名稱之爭意義有限，重點是台積電能否維持技術領先與高毛利，「不管台積美積，會賺錢就是好GG」；另有人指出即便海外占比提高，也未必是利空，甚至可能降低地緣風險、推升估值。但反對者則延伸擔憂台灣國際影響力下滑、產業鏈外移與房市、就業受衝擊，形成「投資人看股價」與「國家看產業安全」兩條路線的拉鋸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。