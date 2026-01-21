快訊

貝嫂被封史上最惡婆婆！長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

離婚請三思？南韓要求夫妻先做教育「離婚熟慮期」

狂殺二房東297刀…嗜賭翁行乞+補助月入6萬還享送餐服務 「只想嚇他」求輕判

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電（2330）不會變美積？政府澄清反被酸：此地無銀三百兩

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電亞利桑那州廠（Fab21）。中央社
台積電亞利桑那州廠（Fab21）。中央社

經濟部在臉書發文強調「台積電布局全球仍然是TaiwanSMC」，並以數據指出到2036年先進製程產能仍以台灣占80%、美國約20%為主，引發PTT熱烈討論。網友討論焦點不在企業擴產本身，而是政府說法可信度、先進製程外移幅度，以及「講不會是不是就代表會」的反向解讀，留言區出現大量「此地無銀三百兩」「反著看」的嘲諷。

根據媒體報導，經濟部指出台積電因客戶需求與供應鏈韌性考量赴中國、日本、與美國設廠，類比台灣企業海外設廠如同連鎖店全球開分店。經濟部並稱台積電先進製程領先全球，預估2030年先進製程占比台灣85%、美國15%，到2036年則為台灣80%、美國20%，試圖回應外界對「美積電」與產業空洞化疑慮。

一名網友轉貼新聞後直言「之前不是說先進製程不會到美國？幾年前還有人說門都沒有」，並感嘆市場訊息瞬息萬變，追問「到底該信誰好」。該發言把討論從數據拉回「過去承諾與現在說法落差」，也引來不少人直指「不是你政府說的算」，認為企業決策終究取決於公司與美國談判，而非政府發文能定調。

多數網友對經濟部說法抱持高度質疑，常見回應包括「你居然信了」、「政府說話反著看」、「說不會就是會」，並反覆以「此地無銀三百兩」形容官方澄清反而像坐實疑慮。也有人直接點名「先把電搞好」，認為在地擴產的前提是穩定電力與基礎設施；另有留言把焦點放在「美國爸爸同不同意」，認為最終話語權不在台灣官方。

不過也有不同聲音認為名稱之爭意義有限，重點是台積電能否維持技術領先與高毛利，「不管台積美積，會賺錢就是好GG」；另有人指出即便海外占比提高，也未必是利空，甚至可能降低地緣風險、推升估值。但反對者則延伸擔憂台灣國際影響力下滑、產業鏈外移與房市、就業受衝擊，形成「投資人看股價」與「國家看產業安全」兩條路線的拉鋸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

製程 台積電 美國 供應鏈 PTT 經濟部

延伸閱讀

00918、00919、0056該選誰？杉本試算推揭排名：這1檔「CP值」最高

00692落後0050引換股焦慮⋯他握180張嘆：分割後不振！網勸「別亂動」新錢買就好

力積電（6770）5個月狂飆340％收復4年跌幅！股添樂：奇蹟之路

00919吃錯藥？聯電狂飆30％帶飛股價…達人：「順便」搭車的小幸運

相關新聞

力積電（6770）5個月狂飆340％收復4年跌幅！股添樂：奇蹟之路

＊原文發文時間為1月20日 力積電的奇蹟之路 回顧台股歷史，多的是長年上漲，卻只用一年不到的時間，把累積多年的漲幅一口氣跌光的股票； 卻很少見連跌多年，卻只用一年不到的時間，把累積多年的跌幅一口

台積電（2330）不會變美積？政府澄清反被酸：此地無銀三百兩

經濟部在臉書發文強調「台積電布局全球仍然是TaiwanSMC」，並以數據指出到2036年先進製程產能仍以台灣占80%、美國約20%為主，引發PTT熱烈討論。網友討論焦點不在企業擴產本身，而是政府說法可信度、先進製程外移幅度，以及「講不會是不是就代表會」的反向解讀，留言區出現大量「此地無銀三百兩」「反著看」的嘲諷。

台股衝破3萬1…她想停扣定期定額 網急勸：停了才後悔

台股近期屢創新高，一舉衝破3萬1000點。日前一位網友發文表示，她過往都是採取定期定額的投資，來理財規劃。不過看到台股衝這麼高，發現現在光是扣款，也買不了幾股，讓她猶豫「現在需要停扣嗎？」對此，有網友點破事實，表示這種投資心態「乾脆去定存」。

追高才會賺？「股票老手闆娘」曝散戶常見盲點：低接一路被套

近日一名網友在Dcard發文分享，自己日前買飲料時，與一名「股票老手」...

IMF示警台灣美元曝險「達匯市45倍」…網酸邏輯怪：外匯存底多也算風險？

根據IMF報告指出，台灣與南韓持有大量美元計價資產、曝險部位相對外匯市場深度「大到不成比例」，台灣比例約為匯市月交易量45倍、南韓約25倍，可能在全球金融不確定時期放大匯率波動。消息在PTT引發熱議，討論焦點集中在「美元部位多到底是風險還是底氣」、以及壽險海外投資與避險制度是否讓台灣更容易受匯率衝擊。

南亞科2026資本支出衝500億！網嗨喊「明天又要漲停」憂擴產變利空

南亞科公布2025年第四季財報並釋出2026年大幅拉高資本支出展望，帶動股價強勢表現，也在PTT掀起熱議。網友討論焦點集中在「資本支出從196億上看500億」是否意味景氣續熱、股價還有多少想像空間，同時也出現「擴廠恐重演航運買船」的警訊派看法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。