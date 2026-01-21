雷虎「告Cheap求償1億元」股價反漲！網友支持：亂講話應付出成本

雷虎科技正式對網紅Cheap提告並求償1億元的消息在PTT引發討論，網友討論焦點集中在兩點，一是雷虎提告能否成立、是否只是「殺雞儆猴」；二是影片一度出現「本集有乾爹贊助」字樣，背後金流與動機成為追問焦點，留言區一片「看戲」、「置板凳」等吃瓜氛圍。

根據媒體報導，雷虎指出Cheap散布不實訊息、混淆公司與他公司，已提出刑事告訴（含違反證交法等罪嫌）並求償1億元。雷虎董事長陳冠如強調此舉非報復，目的是遏止假訊息、提醒「影響力越大，責任越大」，同時希望釐清影片背後贊助者身分；相關影片在上架初期說明欄曾寫有贊助字樣，後續已消失，也被視為爭議點之一。

一名網友轉貼新聞後表示，Cheap影片影射公司淪為特定股東金融操作工具，並否定公司在無人機等國防軍工領域研發成果，因此雷虎提告「看今天股價漲是投資人對公司有信心嗎？」並詢問投資人看法，將討論導向「市場反應」與「公司形象」是否會受訴訟影響。

多數網友對提告本身表態支持或樂見其成，認為「告起來」、「不能亂講話要付出成本」，並反覆出現「法院認證」用語，主張就讓司法檢驗內容真偽；也有人直指求償金額象徵性大於實質，認為「贏不贏不是重點」，更在意能否「咬出後面的人」，將焦點鎖定在「乾爹到底是誰」、「純贊助卻沒業配環節很怪」等疑點。

另有不同意見質疑雷虎勝算不高，認為刑事要件較嚴、最終可能僅判少額，甚至擔憂「告輸反被認證」反傷公司，或批評用公司資源訴訟「拿股東的錢提告」。也有人反向解讀此舉恐助長對方流量，主張冷處理才有效；此外，留言中亦出現「網軍」、「寒蟬效應」等延伸爭論，讓事件從法律攻防一路延燒到輿論操作與資本市場觀感。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。