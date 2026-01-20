台股衝破3萬1…她想停扣定期定額 網急勸：停了才後悔

台股近期屢創新高，一舉衝破3萬1000點。日前一位網友發文表示，她過往都是採取定期定額的投資，來理財規劃。不過看到台股衝這麼高，發現現在光是扣款，也買不了幾股，讓她猶豫「現在需要停扣嗎？」對此，有網友點破事實，表示這種投資心態「乾脆去定存」。

近日一名女網友在Dcard發文求助，表示自己從去年4月開始定期定額扣款投資，當時因擔心賠錢只敢投入小額資金，但現在看到台股創下歷史新高，同樣的金額能買到的股數卻比以前少很多，讓她糾結「這時候該先停扣觀望，還是繼續堅持原本的策略？」

該貼文一出，隨即引發網友熱烈討論。許多過來人分享理財觀念，「定期定額就是讓你不用煩惱高低點的問題，連這樣都煩惱，你乾脆去定存」、「萬元大關到一萬七到兩萬五到現在三萬一，定期定額就是放棄思考的方式」、「妳這樣怕東怕西的性格不適合投資股票，乾脆賣一賣吧，別進場了，去買低風險低報酬的標的像是債券」、「台股站上1萬8000點的時候我也看過類似的文章」。

還有女網友分享自己的慘痛經驗，透露之前也曾因為覺得「現在太高了」而選擇停扣半年，結果股市持續噴發，回頭看當時的「高點」早已變成「低點」，讓她後悔莫及，直言「現在不論高低就是定期定額，跌多加碼就好」。

對此，多數資深股民建議，定期定額最忌諱「看心情扣款」，如果真的擔心成本過高，反而應該維持，甚至在市場回檔跌多時加碼投資，他們安慰原PO「我也沒有停扣，這幾天也繼續扣款，下週一預計圈存15000元」、「都定期定額了怕屁啊？我看下跌妳會更怕」、「我都繼續扣，但有賣掉一些，拿去買別的金融產品，分散風險」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。