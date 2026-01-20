追高才會賺？「股票老手闆娘」曝散戶常見盲點：低接一路被套

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友提到許多投資人習慣撿便宜，看到股價拉回就想低接，反而一路被套。示意圖／Ingimage
近日一名網友在Dcard發文分享，自己日前買飲料時，與一名「股票老手」的老闆娘聊天，對方表示「股票追高反而比較容易賺錢」。

原PO轉述，老闆娘指出，許多投資人習慣撿便宜，看到股價拉回就想低接，甚至擔心買貴而刻意低掛委託價，卻往往在長波段下跌初期被成交，反而一路被套。相較之下，當股價突破關鍵位置時果斷追價進場，反而更容易站在上漲的起點。

此外，老闆娘也點出散戶常見的操作盲點，包括下跌時捨不得停損，甚至不斷加碼攤平，導致虧損擴大；而在上漲階段，卻因為頻繁盯盤、承受不了震盪，過早獲利了結，最終形成「賺少賠多」的惡性循環。

原PO將這番經驗整理成兩點心得，包含「追高都在賺，低接都在套」以及「拉回找買點，要輸快一點」，並發文詢問網友是否認同這樣的投資邏輯，也希望聽聽更多不同的實戰看法。

貼文一經發出便引來熱議，「追高本來就沒問題，問題在於一堆散戶都不設停損」、「追高是趨勢一種，投資入門第一招《停損/停利》要先練好」、「高風險高回報，很正常，但是很多人只看到高回報，忘記高風險」、「一直都是，但是很多韭菜只會說買綠不買紅」。

也有網友有不同想法，「順勢操作說起來簡單，要做到沒那麼容易」、「要追不是不對，但那也要是剛要拉的個股吧」、「反了吧？去年撿便宜的、大跌攤平的，不是全都賺了嗎？看你抱多長而已，只看3日說不定是賠」、「這種方法勝率會比較大，但盈虧比不好，也就是你止損位會被拉比較大」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

IMF示警台灣美元曝險「達匯市45倍」…網酸邏輯怪：外匯存底多也算風險？

根據IMF報告指出，台灣與南韓持有大量美元計價資產、曝險部位相對外匯市場深度「大到不成比例」，台灣比例約為匯市月交易量45倍、南韓約25倍，可能在全球金融不確定時期放大匯率波動。消息在PTT引發熱議，討論焦點集中在「美元部位多到底是風險還是底氣」、以及壽險海外投資與避險制度是否讓台灣更容易受匯率衝擊。

南亞科2026資本支出衝500億！網嗨喊「明天又要漲停」憂擴產變利空

南亞科公布2025年第四季財報並釋出2026年大幅拉高資本支出展望，帶動股價強勢表現，也在PTT掀起熱議。網友討論焦點集中在「資本支出從196億上看500億」是否意味景氣續熱、股價還有多少想像空間，同時也出現「擴廠恐重演航運買船」的警訊派看法。

謝金河點名「Blackwell機櫃贏家」反掀恐慌！網喊「冥燈發威」老AI一片綠

先探投資週刊董事長謝金河談Blackwell機櫃效應，點名鴻海、緯創、緯穎、廣達等為大贏家，並稱台積電是台股「光明燈」、大盤仍有往上空間。PTT網友轉貼後，討論焦點卻從受惠名單迅速轉向「被老謝點到會不會崩」，不少人以「毒奶」「反指標」調侃，甚至直呼「今天最後逃命日」。

美光授權生變？力積電（6770）重訊強調「尚未簽約」…網驚：先殺三根

力積電（6770）19日下午突發重訊，針對外界盛傳「美光將授權1y奈米DRAM技術」一事出面澄清。公司指出，目前僅屬合作意向階段，尚未完成後續協商與簽約，並未達成任何正式授權協議，強調發布澄清是為避免

記憶體族群狂飆⋯電源IC會不會跟著噴？網看好「沒做BBU的個股」

記憶體族群近期強勢上漲，PTT有網友發文詢問「記憶體噴成這樣，相關電源會噴嗎」，點名記憶體供應鏈不只顆粒，還包含被動元件、PCB與電源IC，並認為PCB已先漲、被動也在動，下一棒是否輪到記憶體電源IC，引來網友熱烈回應，討論一半認真輪動、一半直接歪樓成「什麼都能噴」的狂歡串。

