追高才會賺？「股票老手闆娘」曝散戶常見盲點：低接一路被套

近日一名網友在Dcard發文分享，自己日前買飲料時，與一名「股票老手」的老闆娘聊天，對方表示「股票追高反而比較容易賺錢」。

原PO轉述，老闆娘指出，許多投資人習慣撿便宜，看到股價拉回就想低接，甚至擔心買貴而刻意低掛委託價，卻往往在長波段下跌初期被成交，反而一路被套。相較之下，當股價突破關鍵位置時果斷追價進場，反而更容易站在上漲的起點。

此外，老闆娘也點出散戶常見的操作盲點，包括下跌時捨不得停損，甚至不斷加碼攤平，導致虧損擴大；而在上漲階段，卻因為頻繁盯盤、承受不了震盪，過早獲利了結，最終形成「賺少賠多」的惡性循環。

原PO將這番經驗整理成兩點心得，包含「追高都在賺，低接都在套」以及「拉回找買點，要輸快一點」，並發文詢問網友是否認同這樣的投資邏輯，也希望聽聽更多不同的實戰看法。

貼文一經發出便引來熱議，「追高本來就沒問題，問題在於一堆散戶都不設停損」、「追高是趨勢一種，投資入門第一招《停損/停利》要先練好」、「高風險高回報，很正常，但是很多人只看到高回報，忘記高風險」、「一直都是，但是很多韭菜只會說買綠不買紅」。

也有網友有不同想法，「順勢操作說起來簡單，要做到沒那麼容易」、「要追不是不對，但那也要是剛要拉的個股吧」、「反了吧？去年撿便宜的、大跌攤平的，不是全都賺了嗎？看你抱多長而已，只看3日說不定是賠」、「這種方法勝率會比較大，但盈虧比不好，也就是你止損位會被拉比較大」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。