美光授權生變？力積電（6770）重訊強調「尚未簽約」…網驚：明天先殺三根

聯合新聞網／ 綜合報導
力積電針對外界盛傳「美光1y奈米授權」一事發布重訊，澄清目前僅止於合作意向階段，尚未完成正式簽約與協商。圖／聯合報系資料照片
力積電（6770）19日下午突發重訊，針對外界盛傳「美光將授權1y奈米DRAM技術」一事出面澄清。公司指出，目前僅屬合作意向階段，尚未完成後續協商與簽約，並未達成任何正式授權協議，強調發布澄清是為避免市場因臆測性報導產生誤解。

依公司說明，副總經理譚仲民表示，確實有聽聞美光已停產的1y奈米製程「有意」授權給力積電，但相關合作仍須經過協商與簽署程序，目前一切尚未定案。公司也再次重申，所有重大訊息皆依市場規定公開揭露，並無隱匿情事。

先前報導曾指出，在大廠支持下，力積電DDR4量產有望受惠，對未來營運帶來正面助力。不過力積電也提醒，雙方於1月17日僅公布合作意向書，包含售廠與其他合作細節仍在討論中，尚未有具體結論，投資人應留意相關風險

消息一出，PTT股板討論迅速升溫，不少網友對突發澄清感到錯愕，有人直呼「啥??突然發重訊澄清??」、「想騙我票」、「老套路啦,懂的都懂」，也有人解讀為洗盤訊號，認為「出來澄清應該是避免有炒股嫌疑 明天先殺三根嗎」、「沒有確認才有得炒確認了還炒屁」。

同時也有另一派聲音持續喊話，多空情緒交織，有網友表示「相信黃董..」、「跌停就是買點」、「利空洗盤而已，抱穩了」、「未定就是未來，漲」，也有人悲觀認為「慘」、「丸子」、「明天一根，往下」。在正式協議尚未拍板前，市場對力積電後續走勢分歧明顯，短線波動恐仍難以避免。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

6770力積電 黃董 美光 DRAM DDR4 風險

