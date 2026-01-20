美光授權生變？力積電（6770）重訊強調「尚未簽約」…網驚：明天先殺三根

記憶體族群近期強勢上漲，PTT有網友發文詢問「記憶體噴成這樣，相關電源會噴嗎」，點名記憶體供應鏈不只顆粒，還包含被動元件、PCB與電源IC，並認為PCB已先漲、被動也在動，下一棒是否輪到記憶體電源IC，引來網友熱烈回應，討論一半認真輪動、一半直接歪樓成「什麼都能噴」的狂歡串。

2026-01-20 08:19