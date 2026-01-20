IMF示警台灣美元曝險「達匯市45倍」…網酸邏輯怪：外匯存底多也算風險？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣擁有大量美元資產。圖／聯合報系資料照片
根據IMF報告指出，台灣與南韓持有大量美元計價資產、曝險部位相對外匯市場深度「大到不成比例」，台灣比例約為匯市月交易量45倍、南韓約25倍，可能在全球金融不確定時期放大匯率波動。消息在PTT引發熱議，討論焦點集中在「美元部位多到底是風險還是底氣」、以及壽險海外投資與避險制度是否讓台灣更容易受匯率衝擊。

根據媒體報導，IMF在去年的全球金融穩定報告中，以「曝險美元計價資產相對匯市交易量」衡量市場吸收外匯衝擊能力，指出台灣雖與南韓美元資產部位接近，但因匯市規模較小，比例因此更高；相對而言，日本美元資產絕對值最高，但因匯市深度大，比例不到20倍，歐洲主要國家多為個位數。IMF並提及若出現全球同步避險、拋售遠期美元，可能使波動急升。

一名網友在PTT轉貼新聞，他在文末把矛頭轉向台灣壽險業，認為市場偏好美元保單、投資型保單與複利商品，加上台灣金融市場規模有限，資金自然往美國市場走；同時點名主管機關調整會計認列、降低避險成本，使業者更容易延續「買美元資產、少避險」的模式，並直言台幣升值「難免」，若不改變保險市場結構，恐怕只能繼續這套循環。

多數網友對IMF說法不買單，認為「賺太多美元」被拿來當風險理由很反直覺，甚至戲稱「美元太多所以不安全」是怪邏輯；也有人強調台灣非儲備貨幣國、國際不認台幣的現實下，外匯存底與美元資產本就必要，並反問「不掛美元要掛什麼」。另有網友補充，台灣無法加入IMF、危機時難有外援，因此更需要累積美元庫存自保，並以「出事只能花存底」作為反駁。

不同意見則把焦點放在制度與風險分攤，有人直指原PO對保單與避險的描述「全錯」，指出投資型保單匯率風險多由保戶承擔，也有人認為單押美元確實有集中風險，應分散至歐元、貴金屬等資產；另有網友對IMF抱持不信任，稱其是「國際高利貸」或「想割韭菜」，也有人乾脆回嗆「有意見就空台股」。

