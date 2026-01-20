謝金河點名「Blackwell機櫃贏家」反掀恐慌！網喊「冥燈發威」老AI一片綠

先探投資週刊董事長謝金河談Blackwell機櫃效應，點名鴻海、緯創、緯穎、廣達等為大贏家，並稱台積電是台股「光明燈」、大盤仍有往上空間。PTT網友轉貼後，討論焦點卻從受惠名單迅速轉向「被老謝點到會不會崩」，不少人以「毒奶」「反指標」調侃，甚至直呼「今天最後逃命日」。

根據媒體報導，台股在2026年開年衝上3萬點並爆出破兆成交量，作者以歷史量價回顧指出市場激情升溫、短線震盪恐加劇；並將後續高點與台積電表現連結，預估台積電營收成長與獲利趨勢向上，目標價上看2000元並非夢。同時以Blackwell帶動的機櫃集中化為例，指緯創、緯穎營收成長顯著，緯創市值幾乎追上美超微SMCI，廣達亦在營收成長下獲得支撐。

一名網友在PTT發文歸納謝金河觀點，認為鴻海、緯創、緯穎、廣達都是機櫃大贏家，且緯創、緯穎「看起來是最大贏家」，帶著看多與期待口吻，將台積電定位為帶領台股續攻的關鍵指標。

多數網友回應卻偏向「先怕再說」，一串「完了」」「崩崩準備」刷屏，有人喊「放過緯創緯穎」「採訪他幹嘛啦會被害死」，也有人自嘲「買緯創身心受創」「那幾家都躺平」，並把老AI伺服器股當成主力出貨通路，稱「老謝點點名，科技股要崩了」。

另有網友把當日盤勢與文章連結，直指「被點名的今天開盤直接崩」「三檔都黑嚕嚕」，甚至上升到玄學，稱「科學的盡頭是玄學、內容要倒著聽」。也有人補充「雜誌賣完才寫文推」或提醒過年前降低持股、等待接盤時機，整體呈現對名單利多鈍化、對「點名效應」更敏感的市場情緒。

