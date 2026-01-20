謝金河點名「Blackwell機櫃贏家」反掀恐慌！網喊「冥燈發威」老AI一片綠

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
謝金河。 記者蘇健忠／攝影
先探投資週刊董事長謝金河Blackwell機櫃效應，點名鴻海、緯創、緯穎、廣達等為大贏家，並稱台積電台股「光明燈」、大盤仍有往上空間。PTT網友轉貼後，討論焦點卻從受惠名單迅速轉向「被老謝點到會不會崩」，不少人以「毒奶」「反指標」調侃，甚至直呼「今天最後逃命日」。

根據媒體報導，台股在2026年開年衝上3萬點並爆出破兆成交量，作者以歷史量價回顧指出市場激情升溫、短線震盪恐加劇；並將後續高點與台積電表現連結，預估台積電營收成長與獲利趨勢向上，目標價上看2000元並非夢。同時以Blackwell帶動的機櫃集中化為例，指緯創、緯穎營收成長顯著，緯創市值幾乎追上美超微SMCI，廣達亦在營收成長下獲得支撐。

一名網友在PTT發文歸納謝金河觀點，認為鴻海、緯創、緯穎、廣達都是機櫃大贏家，且緯創、緯穎「看起來是最大贏家」，帶著看多與期待口吻，將台積電定位為帶領台股續攻的關鍵指標。

多數網友回應卻偏向「先怕再說」，一串「完了」」「崩崩準備」刷屏，有人喊「放過緯創緯穎」「採訪他幹嘛啦會被害死」，也有人自嘲「買緯創身心受創」「那幾家都躺平」，並把老AI伺服器股當成主力出貨通路，稱「老謝點點名，科技股要崩了」。

另有網友把當日盤勢與文章連結，直指「被點名的今天開盤直接崩」「三檔都黑嚕嚕」，甚至上升到玄學，稱「科學的盡頭是玄學、內容要倒著聽」。也有人補充「雜誌賣完才寫文推」或提醒過年前降低持股、等待接盤時機，整體呈現對名單利多鈍化、對「點名效應」更敏感的市場情緒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美光授權生變？力積電（6770）重訊強調「尚未簽約」…網驚：明天先殺三根

00918、00919、0056該選誰？杉本試算推揭排名：這1檔「CP值」最高

009816主打「不配息+全台最低經理費」幫你省錢滾大本金！陳重銘：踢掉賠錢貨

00918強勢填息！殖利率飆10.7％奪「年度亞軍」 表現緊追老大哥0056

美光授權生變？力積電（6770）重訊強調「尚未簽約」…網驚：明天先殺三根

力積電（6770）19日下午突發重訊，針對外界盛傳「美光將授權1y奈米DRAM技術」一事出面澄清。公司指出，目前僅屬合作意向階段，尚未完成後續協商與簽約，並未達成任何正式授權協議，強調發布澄清是為避免

記憶體族群狂飆⋯電源IC會不會跟著噴？網看好「沒做BBU的個股」

記憶體族群近期強勢上漲，PTT有網友發文詢問「記憶體噴成這樣，相關電源會噴嗎」，點名記憶體供應鏈不只顆粒，還包含被動元件、PCB與電源IC，並認為PCB已先漲、被動也在動，下一棒是否輪到記憶體電源IC，引來網友熱烈回應，討論一半認真輪動、一半直接歪樓成「什麼都能噴」的狂歡串。

他「放空華邦電」稱最弱記憶體股！他曝DDR4有價無市：股價將回基本面

華邦電（2344）19日大漲9.38%，一名網友在PTT發文直指要「放空華邦電」，他聲稱DDR4現貨已出現「有價無市」的量縮跡象，並推估長期合理價在60元，引發網友熱議。討論焦點集中在DDR4報價是否見頂、放空是否過早，以及停損設到180元的風險報酬是否合理。

800萬開槓桿就能躺平？想靠「指數投資」年領百萬…網冷回：回測2001、2009會畢業

一篇以「小資單身躺平族股票財富自由」為題的請益文，近日在PTT股版引發大量討論。原PO強調，標題並非自身狀態，而是想探討若有一定資本，是否能靠指數投資建立「隨時離職的底氣」，卻意外引來網友正反兩極回應

賺到了？美確認「台積電1000億算在內」…網讚：政府這次真的會談判

台美關稅協議拍板後，台灣企業對美投資金額成為市場關注焦點。根據美國商務部說法，台灣企業將自主投資美國2500億美元，且這個數字已經包含台積電先前宣布的1000億美元投資。相關說法曝光後，不只牽動政策解

