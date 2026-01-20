記憶體族群狂飆⋯電源IC會不會跟著噴？網看好「沒做BBU的個股」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
記憶體產能供應吃緊。 路透
記憶體族群近期強勢上漲，PTT有網友發文詢問「記憶體噴成這樣，相關電源會噴嗎」，點名記憶體供應鏈不只顆粒，還包含被動元件、PCB與電源IC，並認為PCB已先漲、被動也在動，下一棒是否輪到記憶體電源IC，引來網友熱烈回應，討論一半認真輪動、一半直接歪樓成「什麼都能噴」的狂歡串。

一名網友在PTT發文，他以供應鏈角度切入，指出記憶體漲勢帶動上游與周邊題材輪動，並把焦點放在電源IC是否會接棒補漲。網友則補充，電源相關未必只看記憶體，還牽動伺服器、AI機櫃與各式終端需求，有人直接回「早就在噴了」，也有人提醒這類題材往往反映很快，若等到討論熱度起來才追，可能反而接到右下角。

留言中較多共識是「輪動很快、別急著猜下一棒」。有人回「記憶體才噴半山腰就想輪動？」也有人認為除主流記憶體外，其他題材輪動速度確實快，但「等有動靜再說」。另有人點名台達電、康舒等電源相關個股「早已反映」，並提到BBU題材先行，後續可能延伸到一般PSU漲價與族群炒作，尤其是「沒做BBU的個股」更可能被市場拿來發揮。

不同聲音則多以反諷方式呈現，有人稱「先壓航運，晶片要運輸」、也有人說「先噴面板，AI也要看螢幕」、甚至一路延伸到食品、金融、營建、醫療、遊戲等，理由從「賺錢要存銀行」「發財就炒房」到「AI工作人員要吃東西」都有，形成一波「萬物皆AI、萬物皆能噴」的嘲諷式共鳴。也有網友吐槽部分個股「一毛不動」，認為市場早已全員上車，現在再問反而顯得焦慮。

另有網友提出較審慎觀點，質疑記憶體漲價是否必然推升電源晶片用量，並提醒記憶體多用在機櫃端，未必需要「多少面板」那種想像式連結。整體而言，討論呈現兩派：一派主張電源供應鏈早已領先反映、後續仍有輪動空間；另一派則認為行情高檔容易被出貨，與其猜題材不如等待明確價格與量能訊號，避免在情緒最熱時追進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

