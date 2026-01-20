快訊

他「放空華邦電」稱最弱記憶體股！他曝DDR4有價無市：股價將回基本面

聯合新聞網／ 綜合報導
記憶體大廠華邦電。圖／華邦電提供
華邦電（2344）19日大漲9.38%，一名網友在PTT發文直指要「放空華邦電」，他聲稱DDR4現貨已出現「有價無市」的量縮跡象，並推估長期合理價在60元，引發網友熱議。討論焦點集中在DDR4報價是否見頂、放空是否過早，以及停損設到180元的風險報酬是否合理。

原PO表示，基本面估計未變，依過去2021年循環經驗，當現貨市場量縮、價格高到買方難以承受後，需求將只剩零星「非買不可」，並稱檯面下「暗盤折價交易」開始盛行。他同步揭露空單部位接近滿水位、平均成本約103元，預期回落至60元有約40元獲利空間，停損仍設在180元，並以籌碼面描述散戶股東數每週大增、投信進場、大戶觀望。

在個人評論上，原PO形容「蛋糕越來越大」讓做蛋糕、搶蛋糕與被分蛋糕的人都開心，強調自身並非短線追殺，而是長線看股價終將回到基本面；另也提到華邦仍可能有NORFlash題材輪動炒作，並補充期貨操作不必面臨融券強制回補，自己也不主張多數人跟空。

回應區一派力挺「你會贏」、「勝率很高」，認為華邦在族群中相對偏弱，且原PO有MU多單對鎖、非裸空；也有人分享觀察下游品牌記憶體漲勢趨緩、年關前中下游可能拋貨，或稱散戶爆買反而是風口徵兆，並期待後續法說與籌碼潰散訊號。另有網友追問「有價無市」與暗盤資訊來源，原PO則回稱可觀察深圳現貨市場交易量價與華強北走勢，並比較南亞科股東數下降、籌碼更集中，與華邦散戶暴增呈兩極。

不過質疑聲同樣不少，有人直指「損80賺40」風報比不佳，甚至認為會先被拉到200元才反轉；也有人提醒記憶體屬強勢族群「別亂空」、法人在做配置與結構，要求貼單佐證或批評高調發文易誤導跟單。另有網友主張AI需求讓本輪「不只是週期」、DDR4本就淘汰產品跌幅可能更深，甚至喊到30元；也有人反酸「股價總有一天會崩」但跟單者才是最大風險，整體呈現多空各執一詞的拉鋸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

