800萬開槓桿就能躺平？想靠「指數投資」年領百萬…網冷回：回測2001、2009會畢業

一篇以「小資單身躺平族股票財富自由」為題的請益文，近日在PTT股版引發大量討論。原PO強調，標題並非自身狀態，而是想探討若有一定資本，是否能靠指數投資建立「隨時離職的底氣」，卻意外引來網友正反兩極回應。

原PO假設，小資族若有約800萬資金，其中700萬投入指數型投資，再透過質押與信貸方式放大部位，總計約1100萬投入股市，並以長期年化10%左右推估，一年可創造約100萬報酬，足以支撐單身生活開銷。他同時設定風險條件，為指數回檔約30%，並詢問這樣的試算，是否適合作為給一般上班族的建議。

不少網友對此假設提出質疑，認為報酬與風險評估過於樂觀，尤其在開槓桿的情況下，更容易在空頭時出現問題。相關留言包括：「30%就倒你很勇喔」、「你這個連回測2001 2009 都會倒了」、「每年都有10%是不是誤會了什麼」、「遇到一次50% 你就翻不了身」，也有網友直指現金流問題：「指數的配息很少耶，就算每年10%那也只是帳面」、「你的現金流跟信貸質押的費用哪邊來？」

也有部分網友嘗試從較中性的角度回應，認為指數投資長期累積資本並非不可行，但不等於能穩定提領生活費。「這個方法可以做，很長期來說也會賺錢累積資本，但不是不能躺平做」、「不能把長期年化報酬跟每年能提領的錢劃等號」、「順序風險建議了解一下」，也有人提醒心理層面與紀律問題：「會問代表還不行」、「人性跟紀律，回測測不出來」。

