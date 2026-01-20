南亞科2026資本支出衝500億！網嗨喊「明天又要漲停」憂擴產變利空

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
南亞科。（本報系資料庫）

南亞科公布2025年第四季財報並釋出2026年大幅拉高資本支出展望，帶動股價強勢表現，也在PTT掀起熱議。網友討論焦點集中在「資本支出從196億上看500億」是否意味景氣續熱、股價還有多少想像空間，同時也出現「擴廠恐重演航運買船」的警訊派看法。

南亞科表示，2025年第四季受DRAM平均售價與出貨量走升帶動，單季營收大幅成長，毛利率與獲利同步改善，全年亦轉為獲利。展望後市，南亞科預期2026年在AI與伺服器需求推升下，多項產品供給受限、結構性缺貨延續，並規劃將2026年資本支出提高至約500億元，聚焦先進製程與新廠布局，產品線亦提到DDR5相關進度與供應調整。

一名網友在PTT轉貼新聞後直呼資本支出「從196億增加到500億，2.55倍」，並以戲謔口吻推算股價「要翻幾倍」、喊出「明天不是又要漲停」，同時用「DRAM HBM SO TIGHT」形容供需緊俏，顯示對記憶體報價與股價動能高度樂觀。

多數推文延續「噴」的情緒，從「明天一根」、「拉回就是買點」、「這週破300」、「300地板價」到上看400、600甚至1000的喊價都有；也有人聚焦財報數字，認為毛利率跳升與單季EPS亮眼，足以支撐評價，並期待今年獲利續增，還有網友認為新廠投產前的景氣循環可望延續一段時間。

但另一派網友則對「擴產」保持戒心，直言「擴廠=法會」、「擴產就是崩」，並拿航運景氣高點擴張作對照，擔心蓋完產能後需求不如預期導致價格回落；也有人質疑南亞科技術相對落後卻大手筆投資的風險，或追問資金來源、是否可能現金增資稀釋，提醒在情緒高漲之際仍須留意循環股反轉與籌資變數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 南亞科 資本支出

