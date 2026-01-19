快訊

強勢續漲！台股上漲230點收31,639點再創新高 台積電上漲20元

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

聽新聞
0:00 / 0:00

賺到了？美確認「台積電1000億算在內」…網讚：政府這次真的會談判

聯合新聞網／ 綜合報導
美國商務部證實台企赴美投資2500億美元「已包含台積電原先承諾的1000億」，且屬企業自主規劃非政府強制。(中央社)
美國商務部證實台企赴美投資2500億美元「已包含台積電原先承諾的1000億」，且屬企業自主規劃非政府強制。(中央社)

台美關稅協議拍板後，台灣企業對美投資金額成為市場關注焦點。根據美國商務部說法，台灣企業將自主投資美國2500億美元，且這個數字已經包含台積電先前宣布的1000億美元投資。相關說法曝光後，不只牽動政策解讀，也迅速在股市社群引發熱烈討論。

中央社報導指出，美國商務部長盧特尼克在接受CNBC訪問時明確表示，台積電（2330）於川普任內承諾的1000億美元投資，已計入台美關稅協議中的2500億美元企業投資總額。行政院副院長鄭麗君也說明，這2500億美元同樣包含企業目前正在進行中的投資計畫，屬於企業基於自身國際布局的自主規劃，並非政府強制承諾。

消息一出，股市社群立刻出現大量討論聲浪，有網友仍卡在數字問題，直問「另外2500億呢？」也有人忍不住吐槽「現在還在問另外2500億」、「怎麼會有人一直搞不清楚」，認為重複糾結在2500或5000的數字上，反而忽略協議實際內容。

另一派網友則偏向正面解讀，認為這次協議對台灣並不吃虧，有人直言「這樣其實賺到」、「政府這次真的會談判」、「等於另類跟美國簽了FTA」。也有聲音指出，半導體產業不只有台積電，建廠背後還牽動龐大的供應鏈，「光現在的建廠供應商就不知道多少了，不可能只看台積電」。

當然，質疑聲音仍然存在，有人認為官方說法偏模糊，「到底是2500還是5000，講清楚很難嗎」，也有人提醒應該回到條文本身來看，而不是被政治語言帶著走。不過隨著討論推進，多數人逐漸形成共識，即2500億美元是已確定的企業直接投資規模，台積電的1000億已包含其中，其餘額度屬信用擔保與未來可能性。至於市場怎麼解讀，股民的反應依舊直接，「不管怎麼說，最後還是要買台積電」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 台美關稅 盧特尼克 鄭麗君 行政院 半導體

延伸閱讀

00988A、00990A主動式ETF掀熱潮...但輸0050？小童：沒非買不可但訴求不同

台股無敵爆炸強！直雲：居然還可以翻紅創歷史新高

00878誰說不填息？衝上22元…存股哥逆勢大補倉：機會留給願意等待的人

「不配息」自動複利！009816明最後申購 淨利篩選機制…拒絕沒賺錢的市值巨獸

相關新聞

賺到了？美確認「台積電1000億算在內」…網讚：政府這次真的會談判

台美關稅協議拍板後，台灣企業對美投資金額成為市場關注焦點。根據美國商務部說法，台灣企業將自主投資美國2500億美元，且這個數字已經包含台積電先前宣布的1000億美元投資。相關說法曝光後，不只牽動政策解

台股無敵爆炸強！直雲：居然還可以翻紅創歷史新高

台股居然還可以翻紅創歷史新高 真的是無敵爆炸強 美國總統川普周末因為希望收購格陵蘭，揚言對丹麥、瑞典、挪威、芬蘭、荷蘭以及英、法、德共八國，2月起課徵10%關稅，6月再加碼到25%，也讓現在的那

黃仁勳傳1月底訪台！出席尾牙再擺兆元宴？網點名「救救仁寶」求吃飯

AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳 傳出將於1月底再度訪台。依媒體報導，黃仁勳此行除了例行出席輝達台灣年度尾牙外，也可能與台北市政府敲定台灣新總部基地的簽約事宜，並拜訪多家台灣AI供應鏈重量級夥伴，相關行程

只買1股也能拿！網友狂推「股東紀念品神名單」：CP值爆表

你有領過股東紀念品嗎？一名網友好奇，有哪些股票只要購買1股，就可以領取股東紀念品？貼文一出後，不少網友都推薦自己的口袋名單，像是王品、正隆、台肥、聯電、南紡等企業，都能拿到實用又有誠意的紀念品。

台積電25Q4獲利創高！網樂觀看2026表現：股價上看2000元

台積電公布2025年第四季財報，每股盈餘達新台幣19.50元，毛利率62.3%、營業利益率54.0%，引發PTT股板熱議。發文網友轉貼公告並整理四季EPS走勢，強調獲利一路走升，網友焦點則集中在「毛利衝破62%有多誇張」、股價是否續噴，以及「利多是否早已反映」與後續展望、資本支出等關鍵。

關稅不疊加與台積電（2330）法說超狂！台股夜盤噴300點創高…網喊：準備見3萬5

台股今早迎來多項利多疊加，一邊是台積電（2330）法說會釋出正向訊號，另一邊則是台美貿易協議拍板，對等關稅降至15%且不疊加，市場氣氛明顯轉向樂觀。受此激勵，台指期夜盤強勢上攻，一度上漲近300點，指

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。