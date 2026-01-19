賺到了？美確認「台積電1000億算在內」…網讚：政府這次真的會談判

台美關稅協議拍板後，台灣企業對美投資金額成為市場關注焦點。根據美國商務部說法，台灣企業將自主投資美國2500億美元，且這個數字已經包含台積電先前宣布的1000億美元投資。相關說法曝光後，不只牽動政策解讀，也迅速在股市社群引發熱烈討論。

中央社報導指出，美國商務部長盧特尼克在接受CNBC訪問時明確表示，台積電（2330）於川普任內承諾的1000億美元投資，已計入台美關稅協議中的2500億美元企業投資總額。行政院副院長鄭麗君也說明，這2500億美元同樣包含企業目前正在進行中的投資計畫，屬於企業基於自身國際布局的自主規劃，並非政府強制承諾。

消息一出，股市社群立刻出現大量討論聲浪，有網友仍卡在數字問題，直問「另外2500億呢？」也有人忍不住吐槽「現在還在問另外2500億」、「怎麼會有人一直搞不清楚」，認為重複糾結在2500或5000的數字上，反而忽略協議實際內容。

另一派網友則偏向正面解讀，認為這次協議對台灣並不吃虧，有人直言「這樣其實賺到」、「政府這次真的會談判」、「等於另類跟美國簽了FTA」。也有聲音指出，半導體產業不只有台積電，建廠背後還牽動龐大的供應鏈，「光現在的建廠供應商就不知道多少了，不可能只看台積電」。

當然，質疑聲音仍然存在，有人認為官方說法偏模糊，「到底是2500還是5000，講清楚很難嗎」，也有人提醒應該回到條文本身來看，而不是被政治語言帶著走。不過隨著討論推進，多數人逐漸形成共識，即2500億美元是已確定的企業直接投資規模，台積電的1000億已包含其中，其餘額度屬信用擔保與未來可能性。至於市場怎麼解讀，股民的反應依舊直接，「不管怎麼說，最後還是要買台積電」。

