台股無敵爆炸強！直雲：居然還可以翻紅創歷史新高

無視川普關稅利空，台股強勢翻紅創歷史新高，記憶體族群南亞科、華邦電領軍狂飆。中央社
台股居然還可以翻紅創歷史新高 真的是無敵爆炸強

美國總統川普周末因為希望收購格陵蘭，揚言對丹麥、瑞典、挪威、芬蘭、荷蘭以及英、法、德共八國，2月起課徵10%關稅，6月再加碼到25%，也讓現在的那斯達克期貨下跌1%，不過觀察台股完全不受影響，今天居然還會翻紅創新高！

今天最強的就是記憶體，很多記憶體股票開盤就幾乎是漲停板，當然我推的南亞科和華邦電可以在處置股中幾乎漲停，這根本強到不行；這就是我不斷地強調最大部位要放在記憶體，記憶體可能會漲一整年，這就是我不斷地在上漲過程中還是說可以買，只要有肉我就會帶大家去吃。

今天華新小跌我也相當地滿意，畢竟周末有NVIDIA的銅需求下降，鎳價的報價也下跌，理論上這是很大的利空，但是華新可以小跌來應對，其實我覺得這是很強的表現，持股續抱即可。

最近大家問說要買什麼加碼什麼，我都回國巨！今天又直接噴出了...我認為國巨有漲價題材，三大法人又同買，真的是很優質的股票。

華通也是非常地強勢，主要是美股最近弱弱的，但是低軌衛星題材卻不斷地上漲，所以跟低軌衛星的有關的華通會最受惠，可以把錢持續往這邊移動。

今天的老AI垂淚，雖然我以前就把鴻海和廣達出了，但是留下的緯創也是弱弱的，我認為緯創、定穎投控和奇鋐大概就是這樣龜龜的，現在是大多頭這些股票未來也都還會漲，但是如果大家覺得沒有資金效率，其實是可以慢慢把這些股票減碼賣掉轉換成強勢股。

目前我認為就是搶錢行情，我也不想無限介紹，我會把弱勢股票出掉去換強勢股，取的一個最棒的資金效率。但是記憶體還是要保持最大持股。

