黃仁勳傳1月底訪台！出席尾牙再擺兆元宴？網點名「救救仁寶」求吃飯

AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳 傳出將於1月底再度訪台。依媒體報導，黃仁勳此行除了例行出席輝達台灣年度尾牙外，也可能與台北市政府敲定台灣新總部基地的簽約事宜，並拜訪多家台灣AI供應鏈重量級夥伴，相關行程曝光後，再度引發市場高度關注。

根據《中央社》整理，黃仁勳預計1月29日抵台，30日出席輝達台灣尾牙，延續多年與在台員工近距離互動的傳統；31日則可能與多家科技大廠餐敘，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等，被外界形容為「兆元宴」，是否再度牽動市場情緒，備受矚目。

報導指出，輝達於2025年底已獲准成立全新子公司「台灣輝達經典股份有限公司」，資本額10億元，具備獨立法人資格，可自行持有資產並簽署合約，象徵在台業務正式升級。因應研發與人力規模擴張，輝達已將原本位於內湖的辦公室，搬遷至南港玉成廣場，作為主要研發與營運據點；新總部則規劃落腳北士科T17、T18基地，建置期約需2至3年。

消息在PTT股板曝光後，網友討論熱烈，對盤勢看法明顯分歧。有人看好行情直言「要噴啦」、「噴」、「過年32000」、「台積準備衝一波囉」，也有人持保留態度，留言如「他現在來不會漲了啊」、「最近他來台股都在跌」、「每次來每次跌 不要不信」、「拜託別來了，每次來都跌爆」，多空聲音交錯。

除了股價與總體盤勢，供應鏈話題也被點名，特定公司更成為網友敲碗焦點。有網友直接留言「99仁寶，今年可以吃個飯了嗎」，反映市場對黃仁勳是否與特定供應鏈廠商互動、餐敘名單與後續效應的高度關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。