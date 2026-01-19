快訊

至少已18死！智利森林大火2萬人急撤 2地區進入「災難狀態」

台股早盤跌逾100點 台積電開盤下跌15元

歐洲反擊川普手段曝！可能首度啟動反脅迫機制 號稱「貿易火箭炮」

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳傳1月底訪台！出席尾牙再擺兆元宴？網點名「救救仁寶」求吃飯

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳傳出將於1月底訪台，除了出席台灣分公司尾牙與簽署新總部合約，預計與台積電、鴻海等供應鏈大廠共進「兆元宴」。路透
輝達執行長黃仁勳傳出將於1月底訪台，除了出席台灣分公司尾牙與簽署新總部合約，預計與台積電、鴻海等供應鏈大廠共進「兆元宴」。路透

AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳 傳出將於1月底再度訪台。依媒體報導，黃仁勳此行除了例行出席輝達台灣年度尾牙外，也可能與台北市政府敲定台灣新總部基地的簽約事宜，並拜訪多家台灣AI供應鏈重量級夥伴，相關行程曝光後，再度引發市場高度關注。

根據《中央社》整理，黃仁勳預計1月29日抵台，30日出席輝達台灣尾牙，延續多年與在台員工近距離互動的傳統；31日則可能與多家科技大廠餐敘，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等，被外界形容為「兆元宴」，是否再度牽動市場情緒，備受矚目。

報導指出，輝達於2025年底已獲准成立全新子公司「台灣輝達經典股份有限公司」，資本額10億元，具備獨立法人資格，可自行持有資產並簽署合約，象徵在台業務正式升級。因應研發與人力規模擴張，輝達已將原本位於內湖的辦公室，搬遷至南港玉成廣場，作為主要研發與營運據點；新總部則規劃落腳北士科T17T18基地，建置期約需2至3年。

消息在PTT股板曝光後，網友討論熱烈，對盤勢看法明顯分歧。有人看好行情直言「要噴啦」、「噴」、「過年32000」、「台積準備衝一波囉」，也有人持保留態度，留言如「他現在來不會漲了啊」、「最近他來台股都在跌」、「每次來每次跌 不要不信」、「拜託別來了，每次來都跌爆」，多空聲音交錯。

除了股價與總體盤勢，供應鏈話題也被點名，特定公司更成為網友敲碗焦點。有網友直接留言「99仁寶，今年可以吃個飯了嗎」，反映市場對黃仁勳是否與特定供應鏈廠商互動、餐敘名單與後續效應的高度關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 輝達 AI 鴻海 廣達 台北 供應鏈 T17 T18

延伸閱讀

費半點燈 台股攻向32K…預期將帶動科技股往上衝

台積法說報喜…台股勁揚創高 千張大戶掃貨八檔

看旺舊世代記憶體 大摩：記憶體缺口近一步擴大 上調五台廠目標價

野村投信尾牙送「人人一支iPhone17 Pro Max」免抽獎…網：00935真的不錯可惜早賣了

相關新聞

黃仁勳傳1月底訪台！出席尾牙再擺兆元宴？網點名「救救仁寶」求吃飯

AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳 傳出將於1月底再度訪台。依媒體報導，黃仁勳此行除了例行出席輝達台灣年度尾牙外，也可能與台北市政府敲定台灣新總部基地的簽約事宜，並拜訪多家台灣AI供應鏈重量級夥伴，相關行程

只買1股也能拿！網友狂推「股東紀念品神名單」：CP值爆表

你有領過股東紀念品嗎？一名網友好奇，有哪些股票只要購買1股，就可以領取股東紀念品？貼文一出後，不少網友都推薦自己的口袋名單，像是王品、正隆、台肥、聯電、南紡等企業，都能拿到實用又有誠意的紀念品。

台積電25Q4獲利創高！網樂觀看2026表現：股價上看2000元

台積電公布2025年第四季財報，每股盈餘達新台幣19.50元，毛利率62.3%、營業利益率54.0%，引發PTT股板熱議。發文網友轉貼公告並整理四季EPS走勢，強調獲利一路走升，網友焦點則集中在「毛利衝破62%有多誇張」、股價是否續噴，以及「利多是否早已反映」與後續展望、資本支出等關鍵。

關稅不疊加與台積電（2330）法說超狂！台股夜盤噴300點創高…網喊：準備見3萬5

台股今早迎來多項利多疊加，一邊是台積電（2330）法說會釋出正向訊號，另一邊則是台美貿易協議拍板，對等關稅降至15%且不疊加，市場氣氛明顯轉向樂觀。受此激勵，台指期夜盤強勢上攻，一度上漲近300點，指

謝金河指輝達「中國夢碎」恐被Google超車！網嗨：準備歐印NVDA

中國持續收緊高階AI晶片政策，市場再度聚焦輝達動向。財信傳媒董事長 謝金河 發文指出，北京已下定決心不再使用輝達H200等高階晶片，意味著 黃仁勳 嘗試為中國市場解套的努力恐怕失算，也讓輝達在AI競賽

5000億換關稅降至15％！台積電（2330）法說釋利多…網：今天要衝3萬2

台美關稅談判出現關鍵進展。美國商務部宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，將自原本的20％調降為15％且不疊加，同時半導體及半導體衍生品在232條款下取得最優惠待遇。相關消息一出，立刻在股市與社群平

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。