只買1股也能拿！網友狂推「股東紀念品神名單」：CP值爆表

你有領過股東紀念品嗎？一名網友好奇，有哪些股票只要購買1股，就可以領取股東紀念品？貼文一出後，不少網友都推薦自己的口袋名單，像是王品、正隆、台肥、聯電、南紡等企業，都能拿到實用又有誠意的紀念品。

這名網友在社群平台「Threads」表示，有沒有人有推薦的股票，只要購買零股就可以領取股東紀念品？希望是CP值高，或買整張但會送很好的紀念品。

貼文一出後，不少網友都表示「王品！每年請你吃牛排」、「王品不錯，這幾年都保底200現金券＋2400優惠券」、「正隆1股可以拿一串衛生紙」、「2025台肥股東會紀念品『胺基酸深層潔顏慕斯+玻尿酸保濕潤澤化妝水』禮盒，不限股數，1股即可領取」、「南紡！2025年一次送5包麵，今年可觀望一下」、「聯電，會送咖波聯名小物，不知道這次還有沒有」、「一張華南金，配股配息還有可愛紀念品，去年是LINE FRIENDS不鏽鋼杯+造型吊飾組」。

此外，最多網友推薦購買中鋼股票，回應「中鋼！股價低＋紀念品不錯，唯獨手腳要快，慢了就沒了」、「中鋼！現在股價超便宜」、「中鋼CP值挺高的」、「問就是大魯閣、聯電、中鋼、六福村」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。