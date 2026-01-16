關稅不疊加與台積電（2330）法說超狂！台股夜盤噴300點創高…網喊：準備見3萬5

台股今早迎來多項利多疊加，一邊是台積電（2330）法說會釋出正向訊號，另一邊則是台美貿易協議拍板，對等關稅降至15%且不疊加，市場氣氛明顯轉向樂觀。受此激勵，台指期夜盤強勢上攻，一度上漲近300點，指數站上31,335點，再創歷史新高，市場開始討論農曆封關前是否有機會挑戰3萬2。

根據報導，美國商務部宣布美台達成協議，台灣商品關稅自20%降至15%，並取得232最惠國待遇。同時，台灣晶片與科技業承諾至少投資2,500億美元赴美設廠，政府再提供2,500億美元信貸擔保，合計5,000億美元規模，被市場解讀為供應鏈布局與關稅條件一次到位，為台股多頭再添柴火。

基本面方面，台積電公布2025年第四季淨利年增35%，先進製程占比高達77%，客戶需求依舊強勁。AI題材延燒下，晶片族群同步走強，也成為帶動指數衝高的核心引擎。不少投資人直言行情來得又快又猛，「800元的時候你不買台積電、1000元的時候你不買台積電、1500元的時候你不買台積電，台積電準備上2000元囉」，市場情緒明顯偏多。

不過，留言區也出現正反交鋒。有網友質疑這波是不是過度樂觀，直言「標準出貨文，笑死」、「喪事喜辦。真的好棒棒」，也有人冷靜觀望「等等開盤就知道」。但多頭毫不示弱，反嗆「出貨文那你去空啊 哈哈 怕你不敢」、「希望看一樓放空貼出來」、「市場就是漲給整天喊空+不相信的人看的」。

台股短線氣氛全面轉熱，從3萬2到3萬5的喊盤聲四起，「32000？過年前低標35000吧」、「大家35K見」、「今年50000不是夢了」。只是指數越高、分歧越大，這波行情究竟是多頭延續，還是情緒先行，接下來幾個交易日的量價表現，恐怕才是真正的關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。