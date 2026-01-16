快訊

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅不疊加與台積電（2330）法說超狂！台股夜盤噴300點創高…網喊：準備見3萬5

聯合新聞網／ 綜合報導
市場氣氛全面轉多，網友紛紛喊出「過年前見3萬5」與「台積電上2000」，但仍有部分聲音提醒須留意是否為利多出盡。記者許正宏／攝影
市場氣氛全面轉多，網友紛紛喊出「過年前見3萬5」與「台積電上2000」，但仍有部分聲音提醒須留意是否為利多出盡。記者許正宏／攝影

台股今早迎來多項利多疊加，一邊是台積電（2330）法說會釋出正向訊號，另一邊則是台美貿易協議拍板，對等關稅降至15%且不疊加，市場氣氛明顯轉向樂觀。受此激勵，台指期夜盤強勢上攻，一度上漲近300點，指數站上31,335點，再創歷史新高，市場開始討論農曆封關前是否有機會挑戰3萬2。

根據報導，美國商務部宣布美台達成協議，台灣商品關稅自20%降至15%，並取得232最惠國待遇。同時，台灣晶片與科技業承諾至少投資2,500億美元赴美設廠，政府再提供2,500億美元信貸擔保，合計5,000億美元規模，被市場解讀為供應鏈布局與關稅條件一次到位，為台股多頭再添柴火。

基本面方面，台積電公布2025年第四季淨利年增35%，先進製程占比高達77%，客戶需求依舊強勁。AI題材延燒下，晶片族群同步走強，也成為帶動指數衝高的核心引擎。不少投資人直言行情來得又快又猛，「800元的時候你不買台積電、1000元的時候你不買台積電、1500元的時候你不買台積電，台積電準備上2000元囉」，市場情緒明顯偏多。

不過，留言區也出現正反交鋒。有網友質疑這波是不是過度樂觀，直言「標準出貨文，笑死」、「喪事喜辦。真的好棒棒」，也有人冷靜觀望「等等開盤就知道」。但多頭毫不示弱，反嗆「出貨文那你去空啊 哈哈 怕你不敢」、「希望看一樓放空貼出來」、「市場就是漲給整天喊空+不相信的人看的」。

台股短線氣氛全面轉熱，從3萬2到3萬5的喊盤聲四起，「32000？過年前低標35000吧」、「大家35K見」、「今年50000不是夢了」。只是指數越高、分歧越大，這波行情究竟是多頭延續，還是情緒先行，接下來幾個交易日的量價表現，恐怕才是真正的關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 對等關稅 貿易協議

延伸閱讀

0050漲7.7％以為已經很強了？峰哥揭2026開年最強ETF出爐冠軍狂飆21％

「0050買在70會很笨嗎？」網友問掀論戰…留言風向幾乎一面倒

市值型ETF費用大戰！0050、0052 並列最省 柴鼠兄弟：今年有機會挑戰0.2%

現布局市值型ETF來得及？盧燕俐「永遠不嫌晚」009816兩重點：不配息、台積電比重同大盤

相關新聞

台積電25Q4獲利創高！網樂觀看2026表現：股價上看2000元

台積電公布2025年第四季財報，每股盈餘達新台幣19.50元，毛利率62.3%、營業利益率54.0%，引發PTT股板熱議。發文網友轉貼公告並整理四季EPS走勢，強調獲利一路走升，網友焦點則集中在「毛利衝破62%有多誇張」、股價是否續噴，以及「利多是否早已反映」與後續展望、資本支出等關鍵。

關稅不疊加與台積電（2330）法說超狂！台股夜盤噴300點創高…網喊：準備見3萬5

台股今早迎來多項利多疊加，一邊是台積電（2330）法說會釋出正向訊號，另一邊則是台美貿易協議拍板，對等關稅降至15%且不疊加，市場氣氛明顯轉向樂觀。受此激勵，台指期夜盤強勢上攻，一度上漲近300點，指

謝金河指輝達「中國夢碎」恐被Google超車！網嗨：準備歐印NVDA

中國持續收緊高階AI晶片政策，市場再度聚焦輝達動向。財信傳媒董事長 謝金河 發文指出，北京已下定決心不再使用輝達H200等高階晶片，意味著 黃仁勳 嘗試為中國市場解套的努力恐怕失算，也讓輝達在AI競賽

5000億換關稅降至15％！台積電（2330）法說釋利多…網：今天要衝3萬2

台美關稅談判出現關鍵進展。美國商務部宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，將自原本的20％調降為15％且不疊加，同時半導體及半導體衍生品在232條款下取得最優惠待遇。相關消息一出，立刻在股市與社群平

想買跑得快的股！Gemini點名「先買台積電、別買正二」 網反因1原因勸投0050

短線投資不易！一名自稱船員實習生的網友在PTT發文請益，表示實習期收入不多、想買「跑得快」的股票，並把Gemini給出的建議貼上來，詢問是否合理。原PO透露自己幾乎不存現金，打算把薪水幾乎全投入股市、生活費留很少，「在船上吃船上，回家沒錢就跟家裡乞討」，但又擔心台積電股價已到1700元附近是否過高，引發網友針對風險控管、投資工具與AI建議可靠性展開討論。

台積電（2330）赴美再擴廠？網看好「全球布局成利多」：股價高機率上漲

外媒報導台美關稅結果可能落在15%，交換條件之一是台積電赴美再加碼興建5座半導體廠，台經院提醒此舉恐使最精銳半導體產能大規模往美國移動。PTT股板網友轉貼新聞後，討論焦點迅速分成兩派：一派認為這是台積電全球布局、對公司是利多；另一派則擔憂供應鏈外移將侵蝕台灣投資、出口與高薪工作，甚至延伸到「矽盾」與政策取捨的爭論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。