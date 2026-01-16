謝金河指輝達「中國夢碎」恐被Google超車！網嗨：準備歐印NVDA

中國持續收緊高階AI晶片政策，市場再度聚焦輝達動向。財信傳媒董事長 謝金河 發文指出，北京已下定決心不再使用輝達H200等高階晶片，意味著 黃仁勳 嘗試為中國市場解套的努力恐怕失算，也讓輝達在AI競賽中的優勢面臨考驗。

謝金河在文章中直言，黃仁勳長期對中國市場寄予厚望，甚至被形容為心中一直存在「中國夢」，但如今中國為追求晶片自主，已全面扶植本土AI晶片產業，並透過資本市場快速壯大實力。他也點名多家中國AI晶片新創在A股與香港上市，資金追捧下，企業市值與競爭力同步拉升。

文中更提到，部分中國AI晶片企業的核心人物，過去曾長時間在輝達或AMD任職，如今返中發展，讓技術與產業經驗快速在地化。謝金河認為，這股趨勢將使輝達在中國市場的影響力進一步被稀釋，甚至不排除未來在市值競賽上，遭到 Google 等對手超車。

相關觀點一出，立刻在PTT股板掀起「反指標」式熱議。不少網友一面倒喊多，「穩了」、「穩了！」、「訊號來了」、「準備歐印nvda」，甚至有人直呼，「老謝一開口 多軍穩如狗..」、「老黃：謝啦，老洩。」、「老謝說話了，讚！」，認為這番看衰反而是輝達的加持訊號。

但也有質疑聲浪出現，直指老謝論點過於誇張，「唬爛人的嘴還沒爛掉也是厲害」、「NV財測就沒把中國市場放進來啊」、「笑死這樣就超車也太亂喊」，也有人無奈吐槽，「冥嘴能不能早點開示啊？我NV都賣了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。