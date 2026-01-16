快訊

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU合照曝光 鄭麗君上午9時召開記者會

活捉馬杜羅只是起點？美國在全球「校準行動」正開始

聽新聞
0:00 / 0:00

謝金河指輝達「中國夢碎」恐被Google超車！網嗨：準備歐印NVDA

聯合新聞網／ 綜合報導
謝金河發文指中國力推晶片自主、不再使用輝達H200，示警黃仁勳「中國夢」恐失算且市值可能被Google超車。本報資料照片
謝金河發文指中國力推晶片自主、不再使用輝達H200，示警黃仁勳「中國夢」恐失算且市值可能被Google超車。本報資料照片

中國持續收緊高階AI晶片政策，市場再度聚焦輝達動向。財信傳媒董事長 謝金河 發文指出，北京已下定決心不再使用輝達H200等高階晶片，意味著 黃仁勳 嘗試為中國市場解套的努力恐怕失算，也讓輝達在AI競賽中的優勢面臨考驗。

謝金河在文章中直言，黃仁勳長期對中國市場寄予厚望，甚至被形容為心中一直存在「中國夢」，但如今中國為追求晶片自主，已全面扶植本土AI晶片產業，並透過資本市場快速壯大實力。他也點名多家中國AI晶片新創在A股與香港上市，資金追捧下，企業市值與競爭力同步拉升。

文中更提到，部分中國AI晶片企業的核心人物，過去曾長時間在輝達或AMD任職，如今返中發展，讓技術與產業經驗快速在地化。謝金河認為，這股趨勢將使輝達在中國市場的影響力進一步被稀釋，甚至不排除未來在市值競賽上，遭到 Google 等對手超車。

相關觀點一出，立刻在PTT股板掀起「反指標」式熱議。不少網友一面倒喊多，「穩了」、「穩了！」、「訊號來了」、「準備歐印nvda」，甚至有人直呼，「老謝一開口 多軍穩如狗..」、「老黃：謝啦，老洩。」、「老謝說話了，讚！」，認為這番看衰反而是輝達的加持訊號。

但也有質疑聲浪出現，直指老謝論點過於誇張，「唬爛人的嘴還沒爛掉也是厲害」、「NV財測就沒把中國市場放進來啊」、「笑死這樣就超車也太亂喊」，也有人無奈吐槽，「冥嘴能不能早點開示啊？我NV都賣了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

謝金河 輝達 AI 黃仁勳 Google 中國 H200

延伸閱讀

台積電（2330）赴美再擴廠？網看好「全球布局成利多」：股價高機率上漲

想買跑得快的股！Gemini點名「先買台積電、別買正二」 網反因1原因勸投0050

謝金河指輝達「中國夢碎」恐被Google超車！網嗨：準備歐印NVDA

5000億換關稅降至15％！半導體拿免死金牌…網：今天要衝3萬2

相關新聞

謝金河指輝達「中國夢碎」恐被Google超車！網嗨：準備歐印NVDA

中國持續收緊高階AI晶片政策，市場再度聚焦輝達動向。財信傳媒董事長 謝金河 發文指出，北京已下定決心不再使用輝達H200等高階晶片，意味著 黃仁勳 嘗試為中國市場解套的努力恐怕失算，也讓輝達在AI競賽

5000億換關稅降至15％！台積電（2330）法說釋利多…網：今天要衝3萬2

台美關稅談判出現關鍵進展。美國商務部宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，將自原本的20％調降為15％且不疊加，同時半導體及半導體衍生品在232條款下取得最優惠待遇。相關消息一出，立刻在股市與社群平

想買跑得快的股！Gemini點名「先買台積電、別買正二」 網反因1原因勸投0050

短線投資不易！一名自稱船員實習生的網友在PTT發文請益，表示實習期收入不多、想買「跑得快」的股票，並把Gemini給出的建議貼上來，詢問是否合理。原PO透露自己幾乎不存現金，打算把薪水幾乎全投入股市、生活費留很少，「在船上吃船上，回家沒錢就跟家裡乞討」，但又擔心台積電股價已到1700元附近是否過高，引發網友針對風險控管、投資工具與AI建議可靠性展開討論。

台積電（2330）赴美再擴廠？網看好「全球布局成利多」：股價高機率上漲

外媒報導台美關稅結果可能落在15%，交換條件之一是台積電赴美再加碼興建5座半導體廠，台經院提醒此舉恐使最精銳半導體產能大規模往美國移動。PTT股板網友轉貼新聞後，討論焦點迅速分成兩派：一派認為這是台積電全球布局、對公司是利多；另一派則擔憂供應鏈外移將侵蝕台灣投資、出口與高薪工作，甚至延伸到「矽盾」與政策取捨的爭論。

黃金漲6成、白銀飆140%…2026年繼續漲？達人：「優先買它」再旺10年

黃金、白銀、銅等金屬商品，2025年以來漲勢強勁，多頭行情有望延續至2026年。投資人不妨把握金屬商品行情、降低波動風險，提升資產風險報酬機會。

美製車關稅傳歸零…車價會降？網：外匯車商會來競爭啊

台美關稅談判再度傳出新進展，市場盛傳美國對台商品對等關稅可能下修至15%，而車市最關注的焦點，則落在「美製車17.5%進口關稅是否歸零」。相關消息尚未拍板，但已在投資與汽車社群引發高度討論，不少人直呼

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。