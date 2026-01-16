5000億換關稅降至15％！台積電（2330）法說釋利多…網：今天要衝3萬2

台美關稅談判出現關鍵進展。美國商務部宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，將自原本的20％調降為15％且不疊加，同時半導體及半導體衍生品在232條款下取得最優惠待遇。相關消息一出，立刻在股市與社群平台引發熱烈討論，不少投資人關注這是否會成為新一波行情的引爆點。

根據 美國商務部 說明，台灣的半導體與科技產業公司，將對美國進行至少2500億美元的新增直接投資，用於先進半導體、能源及AI相關產能與創新。同時，台灣方面也將提供至少2500億美元的信用保證，協助企業擴大在美投資、建立更完整的半導體供應鏈體系。

官方聲明也提到，這項貿易協議有助於推動美國半導體產業的大規模回流，降低供應鏈風險，並強化美國本土製造能力。對台灣而言，關稅降至15％且不疊加，被視為在與日韓競逐美國市場時，維持競爭力的重要條件。

相關內容在PTT股板掀起正反兩極討論。看多的網友直呼，「5000億 台灣贏了」、「噴」、「台灣贏麻了 看來今天要衝3萬2」、「232最優惠不錯」、「不疊加就舒服囉」，也有人點名產業受惠方向，「出口美國傳產迎來一波漲勢」、「重電再噴一次」、「今天大漲個股就是輸美傳產、GG設備」。

不過，也有不少質疑聲音出現，對投資與信保金額解讀不同，有人認為利多恐已反映，「才2500。 利多出盡 要崩了」、「慘……看來要崩盤了」、「今天一定開高走低買反一」，也有人直言談判代價不低，「賺爛 我說美國」、「送錢送的那麼開心 也只有他們了」、「美帝就是強盜」，甚至關心生活層面的影響，「比較想知道進口汽車關稅」、「啊我的進口車0關稅哩」。

