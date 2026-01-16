台積電（2330）赴美再擴廠？網看好「全球布局成利多」：股價高機率上漲

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒報導台美關稅結果可能落在15%，交換條件之一是台積電赴美再加碼興建5座半導體廠，台經院提醒此舉恐使最精銳半導體產能大規模往美國移動。PTT股板網友轉貼新聞後，討論焦點迅速分成兩派：一派認為這是台積電全球布局、對公司是利多；另一派則擔憂供應鏈外移將侵蝕台灣投資、出口與高薪工作，甚至延伸到「矽盾」與政策取捨的爭論。

媒體報導引述台經院產經資料庫總監劉佩真指出，若亞利桑那州要容納5至8座晶圓廠，電力供應、水資源回收與工程師招募都將面臨挑戰，且這不只是技術轉移，更意味半導體核心產能位移。她並推估，若再蓋5座晶圓廠，海外先進製程月產能恐逾15萬片，台積電營運模式可能由「台灣單一核心」轉向「台灣、美國雙核心」，以回應美系AI與HPC客戶在地生產與封裝需求。

新聞也點出成本與獲利壓力。張忠謀曾提到美國製造成本高出台灣50%，前董事長劉德音則稱美國建廠成本至少為台灣4至5倍；毛利率方面，台積電管理層曾評估海外廠投產初期恐稀釋整體毛利率2至3個百分點，未來5年隨海外產能占比提升，稀釋可能擴大至3至4個百分點。市場分析另稱台灣廠毛利率可達60%至62%，但研調推估美國廠初期毛利率僅約8%，若再新增5座廠，長期要守住53%毛利率目標並不容易。

一名網友在PTT轉貼新聞，他在文末以較正面角度解讀，稱台灣有意願也有能力協助美國打造「非紅供應鏈」與AI合作，並提到美國已成台灣最大海外直接投資地；同時更直接喊話「台積電下午法說高機率會上漲」，呼籲網友把握買點「坐享財富自由」，把討論從產業版圖拉回股價想像空間。

留言區則呈現更強烈分歧。有網友直言「這是好事幹嘛示警」、「對GG是好事、對台灣自求多福」，認為產能外移可解台灣水電土地與缺人困境，甚至喊「雙核心」有助抱更強大腿；但也有不少人反批「掏空台灣」、「高薪工作與出口值被搬走」，擔心投資、出口、消費三引擎受衝擊，並以「低毛利廠侵蝕總毛利」為核心反對理由。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

