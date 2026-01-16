想買跑得快的股！Gemini點名「先買台積電、別買正二」 網反因1原因勸投0050

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電去年第4季每天賺進逾56億元 寫下歷史最賺的一季。(本報資料照片)
短線投資不易！一名自稱船員實習生的網友在PTT發文請益，表示實習期收入不多、想買「跑得快」的股票，並把Gemini給出的建議貼上來，詢問是否合理。原PO透露自己幾乎不存現金，打算把薪水幾乎全投入股市、生活費留很少，「在船上吃船上，回家沒錢就跟家裡乞討」，但又擔心台積電股價已到1700元附近是否過高，引發網友針對風險控管、投資工具與AI建議可靠性展開討論。

原PO轉述Gemini回覆指出，依其「本金小、未來現金流大、網路不穩」條件，建議實習這一年買2330台積電、未來升任後再買VOO等S&P500ETF。Gemini並特別點名不建議買正二，理由是船上無法隨時看盤，若遇到股災恐出現槓桿波動耗損與回本困難，且盤整時也可能因震盪造成長期耗損，認為「把炸彈綁在身上出海」。此外，Gemini還主張台積電相對ETF「攻擊力強、容錯率高」，並以世界級公司降低倒閉疑慮。

原PO在文中呈現一種「想趁年輕拚快錢」的心態，既期待用較高報酬提早半退休，又擔心追在高點。部分網友認為以無法盯盤的工作型態，AI建議方向「其實不差」，尤其反對槓桿產品的提醒頗貼近情境；也有人直言台積電「閉著眼睛買」或「台股引擎」的說法聽起來順耳，但提醒原PO不要把投資想得太簡單。

留言主流共識集中在兩點：其一是「不能看盤就買大盤」，多數人直接丟出0050、VT、VOO等被動ETF，認為省心、分散風險，與其追求跑得快，不如穩定累積；其二是「一定要留現金」，有人反酸原PO把不留現金當前提，卻想問會遇到什麼狀況，直指遇到突發支出、行情急跌或需要加碼時都會卡死，提醒別把生活費壓到極限。

不同意見則聚焦在「買台積電是否算快」與「AI是否在胡扯」。有人認為想追高報酬，台積電未必是最“快”的標的；也有人批評Gemini回答像「一本正經的幹話」，甚至點出內容提到台股在15000-20000點區間與現況不符，推測是訓練資料過舊導致，提醒AI容易出現幻覺、自圓其說。還有網友建議把同一問題拿去問其他模型交叉比對，但普遍結論仍回到一句話：投資可以簡化，但不能把風險管理也省略，尤其在收入不穩、無法隨時處理部位的情況下更要保守。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

