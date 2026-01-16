快訊

台積電25Q4獲利創高！網樂觀看2026表現：股價上看2000元

台積電董事長暨總裁魏哲家。圖／台積電提供
台積電公布2025年第四季財報，每股盈餘達新台幣19.50元，毛利率62.3%、營業利益率54.0%，引發PTT股板熱議。發文網友轉貼公告並整理四季EPS走勢，強調獲利一路走升，網友焦點則集中在「毛利衝破62%有多誇張」、股價是否續噴，以及「利多是否早已反映」與後續展望、資本支出等關鍵。

依台積電官網公告，2025年第四季合併營收約新台幣1兆460億9千萬元，稅後純益約新台幣5,057億4千萬元，年增方面營收增20.5%、稅後純益與EPS均增35.0%。製程結構上，3奈米出貨占晶圓銷售28%、5奈米占35%、7奈米占14%，7奈米及更先進製程營收占比達77%，凸顯先進製程貢獻度續升。

一名網友在PTT發文列出台積電去年Q1至Q4EPS分別為13.94、15.36、17.44、19.50，並自算全年合計66.24，對照法說提供的66.25，直指「沒有季減、還創高」，帶出先前市場流傳「季減1%」預期落空的落差。部分留言跟著點名過去看法，形容財測被結果「打臉」，也有人以「只考80卻拿100」比喻台積電一貫保守、實際更強。

多數網友留言偏樂觀，認為「三率三升」與62%毛利是最大亮點，直呼「鬼神EPS」、「賺爛還更賺」，並延伸推估今年EPS80至90、本益比25倍上看2000甚至更高，也有人喊出台股將被帶動挑戰更高點。另一群人則主張「重點不在這季」，提醒市場真正要看2026全年展望、AI需求續航與資本支出規模，並以「已反應」、「利多出盡」自嘲，強調估值與後續指引才決定股價反應。

分歧意見也圍繞海外設廠影響，有人反問先前「美國設廠毛利會掉」的說法為何未現，另一派則提醒未來美、日擴產仍可能稀釋獲利；也有網友引用期貨、外資動向示警短線波動，認為就算財報亮眼，若展望不如預期仍可能出現開高走低。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

