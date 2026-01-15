美製車關稅傳歸零…車價會降？網：外匯車商會來競爭啊

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台美談判傳出美製車關稅有望歸零，引發市場關注車價是否調降。汽車示意圖(路透)
台美關稅談判再度傳出新進展，市場盛傳美國對台商品對等關稅可能下修至15%，而車市最關注的焦點，則落在「美製車17.5%進口關稅是否歸零」。相關消息尚未拍板，但已在投資與汽車社群引發高度討論，不少人直呼「這劇本是不是又來了」。

若「關稅下調」與「美規車進口限制鬆綁」同時成真，市場普遍預期，美製車導入成本將出現變化，進而牽動整體車市價格與品牌策略。不過，也有不少人對「降關稅是否等於降車價」抱持高度懷疑，直言台灣車市向來有自己的玩法。

網友第一時間就對「價格會不會動」潑冷水，不少留言語氣相當一致，包括「關稅降了~ 那我利潤就上升了」、「關稅降但是價格不降XD」、「0關稅 不代表降價賣」、「免關稅讓利買家（X）、售價不變，成本下降（O）」，也有人直接點名過往案例，「降關稅 最後跟進口牛奶一樣 售價都不會變的」。

也有一派網友把焦點放在競爭面，認為真正的變數不在總代理，而在外匯車市場，像是「代理不降不能改買外匯車嗎」、「外匯車商會來競爭啊」、「外匯車商巴不得0關稅然後總代理還不降價，價差就出來了」、「不降價就是等著被外匯車商打趴」，認為只要價格差距拉開，市場自然會用腳投票。

至於車商態度，和泰汽車先前已表態不排除引進美製Toyota車款，但社群反應仍偏觀望。留言區充斥「傳了半年了還在傳」、「演多久了 還再演」、「讓子彈飛一下」、「買的人只是負責出錢」等聲音。整體來看，關稅歸零與否還未定案，但車市的疑慮與不信任感，顯然已經先一步到位。

