川普出手了！AI晶片重課25％關稅劍指台灣…輝達H200、AMD全中槍

美國總統川普14日簽署最新國安命令，宣布對特定進口的人工智慧（AI）晶片課徵25%關稅，點名影響輝達（Nvidia）H200處理器與超微（AMD）MI325X等高階半導體。白宮強調，此舉旨在扭轉美國晶片供應鏈對台灣等海外地區的高度依賴，以維護國家安全。

白宮說明，這波關稅係依據1962年《貿易擴張法》第232條調查結果所採行，歷時約九個月，鎖定符合特定效能指標的高端半導體與相關設備。官方直言，目前美國所需晶片僅約10%完全在國內生產，對外依賴已構成經濟與國安風險，因此希望藉由關稅創造誘因，推動製造回流美國。

政策細節也同步曝光。川普政府要求原本在台灣製造、預計銷往中國的晶片，需先繞道運往美國，交由第三方實驗室測試；而一旦入境美國，即須面對25%關稅。此外，雖曾討論允許輝達向中國出售H200並抽成，但涉及憲法爭議，細節仍未明朗，白宮也預告不排除擴大至半導體衍生產品。

為降低即時衝擊，白宮採取「窄化」原則，豁免美國資料中心、新創公司、非資料中心消費級應用與公部門需求；商務部長 霍華德·盧特尼克 亦保留裁量權，可視情況給予進一步豁免。即便如此，受消息影響，輝達（Nvidia）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）在美股14日盤後皆出現小幅走弱。

台美半導體分工後續效應仍受矚目。由於台積電（2330）承攬多數美商高階晶片代工，市場關注這波「產地依賴」導向的關稅是否改寫供應鏈。PTT股板也迅速炸鍋，網友直言「NV跟AMD一起課...那課的不是公司是消費者啊」、「美國消費者付錢，可憐喔！轉嫁就好」、「輝達：ok！漲25趴單價，還是比在美國做划算」，反映市場對成本轉嫁與終端價格的高度疑慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。