快訊

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員…懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

川普出手了！AI晶片重課25％關稅劍指台灣…輝達H200、AMD全中槍

聯合新聞網／ 綜合報導
川普簽署國安命令對輝達H200等進口AI晶片課徵25%關稅，並要求銷中晶片需繞道美國檢測，明確宣示要降低對台灣供應鏈依賴。（美聯社）
川普簽署國安命令對輝達H200等進口AI晶片課徵25%關稅，並要求銷中晶片需繞道美國檢測，明確宣示要降低對台灣供應鏈依賴。（美聯社）

美國總統川普14日簽署最新國安命令，宣布對特定進口的人工智慧（AI）晶片課徵25%關稅，點名影響輝達（Nvidia）H200處理器與超微（AMD）MI325X等高階半導體。白宮強調，此舉旨在扭轉美國晶片供應鏈對台灣等海外地區的高度依賴，以維護國家安全。

白宮說明，這波關稅係依據1962年《貿易擴張法》第232條調查結果所採行，歷時約九個月，鎖定符合特定效能指標的高端半導體與相關設備。官方直言，目前美國所需晶片僅約10%完全在國內生產，對外依賴已構成經濟與國安風險，因此希望藉由關稅創造誘因，推動製造回流美國。

政策細節也同步曝光。川普政府要求原本在台灣製造、預計銷往中國的晶片，需先繞道運往美國，交由第三方實驗室測試；而一旦入境美國，即須面對25%關稅。此外，雖曾討論允許輝達向中國出售H200並抽成，但涉及憲法爭議，細節仍未明朗，白宮也預告不排除擴大至半導體衍生產品。

為降低即時衝擊，白宮採取「窄化」原則，豁免美國資料中心、新創公司、非資料中心消費級應用與公部門需求；商務部長 霍華德·盧特尼克 亦保留裁量權，可視情況給予進一步豁免。即便如此，受消息影響，輝達（Nvidia）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）在美股14日盤後皆出現小幅走弱。

台美半導體分工後續效應仍受矚目。由於台積電（2330）承攬多數美商高階晶片代工，市場關注這波「產地依賴」導向的關稅是否改寫供應鏈。PTT股板也迅速炸鍋，網友直言「NV跟AMD一起課...那課的不是公司是消費者啊」、「美國消費者付錢，可憐喔！轉嫁就好」、「輝達：ok！漲25趴單價，還是比在美國做划算」，反映市場對成本轉嫁與終端價格的高度疑慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

H200 半導體 供應鏈 台積電 輝達 晶片 關稅

延伸閱讀

009816被封0050勁敵！不配息、限權重…到底香不香？股板意見兩極

「0050買在70會很笨嗎？」網友問掀論戰…留言風向幾乎一面倒

100張00919領息5萬2！杉本拿股利加碼00878、00918：走得慢但持續前進

有抓住市場胃口！009816進化選股策略：只選「市值大+有賺錢」的台灣50強

相關新聞

川普出手了！AI晶片重課25％關稅劍指台灣…輝達H200、AMD全中槍

美國總統川普14日簽署最新國安命令，宣布對特定進口的人工智慧（AI）晶片課徵25%關稅，點名影響輝達（Nvidia）H200處理器與超微（AMD）MI325X等高階半導體。白宮強調，此舉旨在扭轉美國晶

土方之亂運送「A直送C」大解禁…國土署祭4大招救火！網驚喊：可寧衛GG

近期「土方之亂」持續延燒，內政部國土署昨（14）日宣布祭出4項精進措施，試圖加速營建剩餘土石方去化，同時也鬆綁過去限制，開放台北港收受部分民間工程土石方，最高可達5萬立方公尺。相關消息曝光後，不只營建

桃機出境擠爆！網看傻「「台股破3萬點大家都辭職？」喊話布局航空股

桃園機場第一航廈近日出境人潮壅塞、排隊如菜市場，相關畫面在社群流傳後，出現「台股破3萬點大家都辭職了嗎」等嘲諷式說法，PTT也跟著熱議。有網友轉貼新聞並直覺聯想到股市大漲帶動出國潮，進一步詢問「佈局航空股來不來得及」，引來其他人一邊感嘆景氣熱絡，一邊猛打臉「別被帶風向」，焦點落在出境爆量是否真與台股獲利有關，以及國旅CP值與貧富差距的拉扯。

日股創高+日幣貶值⋯「放長線買富邦日正二」很爽！他嗨喊：跌就再買

日圓兌美元貶破158、台銀日圓現鈔賣出價一度見0.203創今年新低，引發PTT熱議。有網友轉貼新聞直指日圓走勢「已經不是正常震盪」，並以「反正新聞說跌我就買」表態加碼意願；網友討論聚焦在日圓是否將續貶靠近160、日銀會否被迫出手，以及低匯率帶動旅遊、代購與換匯囤幣的效應。

傳美製車關稅歸零！他憂衝擊本土車廠 車友嗨喊：百萬出頭特斯拉

台美關稅談判傳出進入收尾，媒體引述產業消息人士指出，台灣進口美製車關稅「高機率」將從17.5%降至0%，掀起PTT熱議。有網友直呼「最近風向好亂」，一邊聽聞台美關稅15%，又出現美製車零關稅消息，推測未來美製車將更常見，其他車系也可能被迫降價競爭；網友討論則聚焦在「關稅歸零是否真的會反映到售價」、外匯車是否趁勢崛起，以及本土車廠承受度。

ChatGPT流量下滑！他曝「拚不過Gemini」主因：同事都搶買

流量分析機構SimilarWeb統計顯示，ChatGPT網頁端市占在2026年1月明顯下滑，Google的Gemini則快速追近、網頁市占首度突破20%，相關數據被轉貼到PTT股板後掀起討論。原PO不只關注「OpenAI市占率持續失血」，更把焦點放在付費方案的價格戰，直言身邊不少同事已加入GoogleAI Pro促銷，「很多沒付錢的衝著一個月人均45元也上車」，引來網友就體驗、準確度與商業模式交鋒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。