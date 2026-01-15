土方之亂運送「A直送C」大解禁…國土署祭4大招救火！網驚喊：可寧衛GG

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著政府鬆綁土方去化管道與開放台北港權限，PTT股板熱議環保個股如可寧衛恐受衝擊。中央社
隨著政府鬆綁土方去化管道與開放台北港權限，PTT股板熱議環保個股如可寧衛恐受衝擊。中央社

近期「土方之亂」持續延燒，內政部國土署昨（14）日宣布祭出4項精進措施，試圖加速營建剩餘土石方去化，同時也鬆綁過去限制，開放台北港收受部分民間工程土石方，最高可達5萬立方公尺。相關消息曝光後，不只營建業界高度關注，也在股市社群引發熱烈討論。

國土署說明，4項措施包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化土石方運送流程，以及開放小貨車裝載砂石土方並申請裝設GPS。背景關鍵在於，今年1月1日起全面實施營建剩餘土石方「全流向管理」，要求清運車輛裝設GPS、進出點全面電子聯單申報，導致業者反彈，直指處理費用暴漲、去化場地嚴重不足。

其中最受矚目的，是台北港政策轉彎。國土署表示，過去台北港僅收公共工程土石方，未來將開放4類條件進入，包括公共工程、合法土資場、具公益性的民間工程（如都更、社宅、危老或重大促參案），以及出土量達5萬方的民間工程。至於小型土方，仍須依地方政府既有機制處理。

此外，運送流程也同步鬆綁。國土署說明，原本土石方需從A點（出土地）送至B點（土資場），再轉往C點（最終去處），未來部分情況可簡化為A點直送C點。內政部也指出，台中市既有自治條例已允許A到C直送，若全面落實，約可解決至少7成的土方量問題；而北部癥結在於C點不足，因此近期重點放在協調台北港去化量能。

消息一出，PTT股板立刻出現大量回應，討論焦點迅速轉向相關個股走勢。有網友直呼「可寧衛掰」、「可寧衛 GG」，也有人感嘆「到底誰會歐印土方股 政府一句話的事情」。另一派則關注實際去化方向，「台北港的確正在填海造陸」、「拿去填海」，也有人戲稱「填海造陸 爽啊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

