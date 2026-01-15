傳美製車關稅歸零！他憂衝擊本土車廠 車友嗨喊：百萬出頭特斯拉
台美關稅談判傳出進入收尾，媒體引述產業消息人士指出，台灣進口美製車關稅「高機率」將從17.5%降至0%，掀起PTT熱議。有網友直呼「最近風向好亂」，一邊聽聞台美關稅15%，又出現美製車零關稅消息，推測未來美製車將更常見，其他車系也可能被迫降價競爭；網友討論則聚焦在「關稅歸零是否真的會反映到售價」、外匯車是否趁勢崛起，以及本土車廠承受度。
根據媒體報導，產業人士認為為爭取我國汽車零組件輸美更具競爭力的關稅條件，台灣可能拿出「開放美規車限額、比照歐規車安審」作為談判籌碼，並進一步大幅調降美製車進口關稅。該人士以日、韓、加拿大、墨西哥等主要美國貿易夥伴多為0%關稅為例，認為台灣難以談出0%以上的稅率，並警示此舉將牽動整體車市、衝擊非美系車商與本土車廠，因此車廠希望政府提供過渡期輔導，例如降低關鍵零組件稅率、補助智慧轉型等。
一名網友在PTT發文，他擔心政策訊號的混亂與產業兩面刃效應，關稅下調可能提升零組件出口競爭力，但同時壓縮國產車廠與既有車商生存空間；他也預期若美製車更便宜，其他國家車款勢必跟著降價才能競爭，顯示對車市價格戰的想像已成主軸。
留言區多數把焦點拉回「會不會降價」。不少人期待百萬出頭特斯拉、野馬或X5等美製車更親民，認為若真的零關稅，市場競爭終將迫使價格鬆動，甚至喊「水貨商一定降」。但另一派更悲觀，認為「關稅沒了不代表賣便宜」，台灣仍有「綁選配、維持牌價」等玩法，並多次搬出「牛奶零關稅也沒降」作為前例，質疑便宜不會落到消費者手上。
不同意見也延伸到制度與成本結構。有網友指出出口15%與進口0%並不衝突，批評原PO「進出口不分」；也有人提醒就算談到0%，仍牽涉修法與落地時程，恐怕短期內只是消息滿天飛。另有網友認為車商若不降價，價差反而讓外匯車更有利可圖；也有人反指台灣另有貨物稅等稅負，單談關稅未必等同車價大降。
