傳美製車關稅歸零！他憂衝擊本土車廠 車友嗨喊：百萬出頭特斯拉

流量分析機構SimilarWeb統計顯示，ChatGPT網頁端市占在2026年1月明顯下滑，Google的Gemini則快速追近、網頁市占首度突破20%，相關數據被轉貼到PTT股板後掀起討論。原PO不只關注「OpenAI市占率持續失血」，更把焦點放在付費方案的價格戰，直言身邊不少同事已加入GoogleAI Pro促銷，「很多沒付錢的衝著一個月人均45元也上車」，引來網友就體驗、準確度與商業模式交鋒。

2026-01-14 10:27