快訊

抽成式關稅上路！川普對輝達、超微先進晶片開徵25%關稅 有豁免條款

伊朗證實示威已2000死！全國斷網下死傷數字如何驗證？

獨／中油屆退員工駕公務車闖紅燈撞死機車騎士 傳公司讓他延退原因曝

日股創高+日幣貶值⋯「放長線買富邦日正二」很爽！他嗨喊：跌就再買

聯合新聞網／ 綜合報導
日圓兌美元貶破158。路透
日圓兌美元貶破158。路透

日圓兌美元貶破158、台銀日圓現鈔賣出價一度見0.203創今年新低，引發PTT熱議。有網友轉貼新聞直指日圓走勢「已經不是正常震盪」，並以「反正新聞說跌我就買」表態加碼意願；網友討論聚焦在日圓是否將續貶靠近160、日銀會否被迫出手，以及低匯率帶動旅遊、代購與換匯囤幣的效應。

根據媒體報導，日本財務大臣片山皋月與美國財長貝森特在華府會談後，雙方均對日圓單向走弱表達關切。報導提到日圓已逼近過去日本當局曾干預的敏感區間，市場關注若貶勢加速，可能提高日本央行提前升息或政府干預匯市的壓力；同時日本股市創高與日圓續貶並行，也讓匯率對經濟、貿易與金融市場的連鎖效應再度成為焦點。

一名網友在PTT心得中以「股匯兩樣情」形容現況，一邊日本股市創新高、另一邊日圓卻持續走貶，並點名「放長線買富邦日正二的現在應該很爽」。他認為若再往160靠近，日本央行不可能視而不見，並用操作語氣總結「跌我就買」，透露偏向把日圓貶值視為進場機會，而非單純風險訊號。

多數網友延續「便宜就換」的實務討論，紛紛回報各家網銀牌告落在0.199x，喊「先換十萬放著」「日幣愈換愈多」，並把低匯率連結到旅遊與消費，像是「被迫到日本旅遊」「觀光又要塞爆」「代購比在台買便宜一半」。也有人把貶值視為日本策略，認為「越貶觀光收入越暴增」，或以「沒有最低還有更低」「坐等0.19」表達續貶預期。

不同意見則多半質疑新聞包裝與對前景看法分歧，有人吐槽「今年才14天，最低價有很難嗎」，也有人認為低利率、擴表環境下「擔憂續貶是廢話」，甚至直言日圓「遲早200」、對日本長期基本面悲觀；另一派則把焦點拉回政策工具，討論日銀升息幅度是否不足、是否該拋匯干預，並提醒台幣同步走弱會稀釋換匯甜頭。整體來看，市場情緒一面押注日圓續貶帶來「甜甜價」，一面也在觀望逼近160後官方是否出手，成為後續最大變數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日本央行 PTT 美國 日圓 匯率

延伸閱讀

台積電遭點名落實DEI！網嘆「危害恐大於1000億」：重演面板慘劇？

曬009816預購單引暴動！內行揭「偷跑」資格：不用等到14號

0050、009816該買誰？阿尼：分成工作累積資產或是已退休領息

00919股息領3萬3！存股哥樂「幫繳卡費」：去年4月帳上虧20萬也繼續持有

相關新聞

日股創高+日幣貶值⋯「放長線買富邦日正二」很爽！他嗨喊：跌就再買

日圓兌美元貶破158、台銀日圓現鈔賣出價一度見0.203創今年新低，引發PTT熱議。有網友轉貼新聞直指日圓走勢「已經不是正常震盪」，並以「反正新聞說跌我就買」表態加碼意願；網友討論聚焦在日圓是否將續貶靠近160、日銀會否被迫出手，以及低匯率帶動旅遊、代購與換匯囤幣的效應。

傳美製車關稅歸零！他憂衝擊本土車廠 車友嗨喊：百萬出頭特斯拉

台美關稅談判傳出進入收尾，媒體引述產業消息人士指出，台灣進口美製車關稅「高機率」將從17.5%降至0%，掀起PTT熱議。有網友直呼「最近風向好亂」，一邊聽聞台美關稅15%，又出現美製車零關稅消息，推測未來美製車將更常見，其他車系也可能被迫降價競爭；網友討論則聚焦在「關稅歸零是否真的會反映到售價」、外匯車是否趁勢崛起，以及本土車廠承受度。

ChatGPT流量下滑！他曝「拚不過Gemini」主因：同事都搶買

流量分析機構SimilarWeb統計顯示，ChatGPT網頁端市占在2026年1月明顯下滑，Google的Gemini則快速追近、網頁市占首度突破20%，相關數據被轉貼到PTT股板後掀起討論。原PO不只關注「OpenAI市占率持續失血」，更把焦點放在付費方案的價格戰，直言身邊不少同事已加入GoogleAI Pro促銷，「很多沒付錢的衝著一個月人均45元也上車」，引來網友就體驗、準確度與商業模式交鋒。

日解散眾院傳聞助攻「日股噴＋日幣跌」 網笑：政治變動成利多

日本傳出解散眾議院、提前大選的消息，帶動日股強勢噴出，日經指數一舉衝破53000點創歷史新高，引發PTT股板熱議。原PO轉貼新聞後調侃「原來解散眾議院可以讓股市大漲」、「某島：學到了」，並點出近日日股走勢強勁、日圓仍弱勢，若能同時布局匯率與股市「有機會雙賺」，貼文引來大量玩笑與制度比較的討論。

台積電遭點名落實DEI！網嘆「危害恐大於1000億」：重演面板慘劇？

美方再度點名企業須落實DEI，引發市場聯想。近日有網友在PTT股板發文，點名台積電（2330）未來可能配合推動DEI政策，同時又持續加碼美國設廠，質疑這樣的轉變是否會動搖其長年建立的核心競爭力，貼文一

摩根大通示警2026不降息？他卻直指是訊號：川普要讓股房市爆噴

摩根大通示警聯準會2026年恐不降息、甚至2027年反轉升息，引發PTT熱議。有網友轉貼新聞後直覺反向解讀，直言「小摩說不會降息，那就是要降息啦」，並把焦點放在川普可能換掉Fed主席後的政策轉向，其他人則圍繞「新主席會不會被迫降息」、「投行放話意圖」、「Fed獨立性」等議題交鋒，有人笑稱又是「鬼故事」來了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。