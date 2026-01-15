日股創高+日幣貶值⋯「放長線買富邦日正二」很爽！他嗨喊：跌就再買

日圓兌美元貶破158、台銀日圓現鈔賣出價一度見0.203創今年新低，引發PTT熱議。有網友轉貼新聞直指日圓走勢「已經不是正常震盪」，並以「反正新聞說跌我就買」表態加碼意願；網友討論聚焦在日圓是否將續貶靠近160、日銀會否被迫出手，以及低匯率帶動旅遊、代購與換匯囤幣的效應。

根據媒體報導，日本財務大臣片山皋月與美國財長貝森特在華府會談後，雙方均對日圓單向走弱表達關切。報導提到日圓已逼近過去日本當局曾干預的敏感區間，市場關注若貶勢加速，可能提高日本央行提前升息或政府干預匯市的壓力；同時日本股市創高與日圓續貶並行，也讓匯率對經濟、貿易與金融市場的連鎖效應再度成為焦點。

一名網友在PTT心得中以「股匯兩樣情」形容現況，一邊日本股市創新高、另一邊日圓卻持續走貶，並點名「放長線買富邦日正二的現在應該很爽」。他認為若再往160靠近，日本央行不可能視而不見，並用操作語氣總結「跌我就買」，透露偏向把日圓貶值視為進場機會，而非單純風險訊號。

多數網友延續「便宜就換」的實務討論，紛紛回報各家網銀牌告落在0.199x，喊「先換十萬放著」「日幣愈換愈多」，並把低匯率連結到旅遊與消費，像是「被迫到日本旅遊」「觀光又要塞爆」「代購比在台買便宜一半」。也有人把貶值視為日本策略，認為「越貶觀光收入越暴增」，或以「沒有最低還有更低」「坐等0.19」表達續貶預期。

不同意見則多半質疑新聞包裝與對前景看法分歧，有人吐槽「今年才14天，最低價有很難嗎」，也有人認為低利率、擴表環境下「擔憂續貶是廢話」，甚至直言日圓「遲早200」、對日本長期基本面悲觀；另一派則把焦點拉回政策工具，討論日銀升息幅度是否不足、是否該拋匯干預，並提醒台幣同步走弱會稀釋換匯甜頭。整體來看，市場情緒一面押注日圓續貶帶來「甜甜價」，一面也在觀望逼近160後官方是否出手，成為後續最大變數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。