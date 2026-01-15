桃機出境擠爆！網看傻「「台股破3萬點大家都辭職？」喊話布局航空股

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為自桃機入境台灣的外國旅客。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
桃園機場第一航廈近日出境人潮壅塞、排隊如菜市場，相關畫面在社群流傳後，出現「台股破3萬點大家都辭職了嗎」等嘲諷式說法，PTT也跟著熱議。有網友轉貼新聞並直覺聯想到股市大漲帶動出國潮，進一步詢問「佈局航空股來不來得及」，引來其他人一邊感嘆景氣熱絡，一邊猛打臉「別被帶風向」，焦點落在出境爆量是否真與台股獲利有關，以及國旅CP值與貧富差距的拉扯。

根據媒體報導，冬季旅遊、賞雪泡湯旺季加上寒假、農曆年前錯峰出遊，讓桃機屢現排隊人龍；但桃機統計顯示，1月13日出境5萬3805人、入境4萬8657人，合計10萬2462人，與去年同期相比出境僅增加540人，入境則增加3140人，並非網路所稱「全民不工作」。受訪旅客多提到提前規畫、存幾個月旅費、避開過年高價等因素。

一名網友在PTT發文感嘆離農曆過年還有一個月，機場竟已塞爆，推測「三萬點大家都有賺到錢」，因此考慮趁勢布局航空股，擔心錯過行情。他把出境熱潮與股市財富效果連結，語氣偏向樂觀押注，試圖從人潮觀察景氣與投資方向。

多數網友留言則把討論導向「出國其實不貴」與「國旅太貴」的共識，直言日韓機加酒與國內溫泉飯店價差不大，甚至「去日本比墾丁便宜」。不少人補充出國門檻降低，純觀光不爆買也能控制預算；也有人提到不婚不生、少子化讓行程更自由，或用「銷假」「連假多就出國」解釋平日人潮，並觀察台灣人常去日本、熱門區域過於擁擠，開始改走冷門地點。

另一派則集中質疑新聞與網路敘事誇大，直接點名「內文寫只多500人」，認為塞爆可能是人力不足、關口開太少或機場容量限制，與台股3萬點無必然關聯，也提醒「這時段本來就常塞」。此外，留言也延伸到貧富差距與階層感，有人自嘲「只剩我沒賺錢」，也有人反嗆社群愛炫耀、把出國當成功象徵；更出現「窮人才出國、有錢人才國旅」的反諷式對立，讓「塞爆」從旅遊現象一路吵到景氣認知與社會心態。

