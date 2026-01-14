快訊

台積電遭點名落實DEI！網嘆「危害恐大於1000億」：重演面板慘劇？

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT網友熱議台積電面臨「美國設廠高成本」與「DEI政策」雙重夾擊，擔憂高效率文化將被削弱。反方則認為台積電技術領先地位穩固，只要比第二名強依然是贏家。中央社
美方再度點名企業須落實DEI，引發市場聯想。近日有網友在PTT股板發文，點名台積電（2330）未來可能配合推動DEI政策，同時又持續加碼美國設廠，質疑這樣的轉變是否會動搖其長年建立的核心競爭力，貼文一出隨即引爆大量討論。

原PO認為，台積電能站上全球晶圓代工龍頭，關鍵在於高度效率導向的工程文化與根留台灣的成本結構，如今若同時面臨DEI政策壓力與美國高成本設廠，恐削弱競爭優勢。他也憂心中國半導體正積極發展類CoWoS與EUV技術，一旦追趕成功，台積電市值與台股長期走勢恐受衝擊，甚至擔心「會不會步上面板產業後塵」。

部分網友認為，台積電目前仍是世界第一，短期內影響有限，有人直言「第一名只要比第二名強就行，強很多跟強一點也都是第一名」，也有人表示「去美國守美國DEI，勞動條件是一樣的啊」，認為政策影響未必如想像中嚴重，市場終究會給出答案，「覺得有影響就去空空看啊,市場會告訴你答案」。

也有不少留言對DEI與美國設廠持高度懷疑態度，直言「DEI政策會嚴重減弱全球任何一家科技公司的競爭力跟菁英員工的向心力」，甚至認為「DEI的危害應該大於1000億」。有網友將焦點放在成本面，「設那麼多廠，美國成本又高，不是一件太令人開心的事」，擔心一旦獲利不如預期，現有股價恐承壓。

