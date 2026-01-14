ChatGPT流量下滑！他曝「拚不過Gemini」主因：同事都搶買

流量分析機構SimilarWeb統計顯示，ChatGPT網頁端市占在2026年1月明顯下滑，Google的Gemini則快速追近、網頁市占首度突破20%，相關數據被轉貼到PTT股板後掀起討論。原PO不只關注「OpenAI市占率持續失血」，更把焦點放在付費方案的價格戰，直言身邊不少同事已加入GoogleAI Pro促銷，「很多沒付錢的衝著一個月人均45元也上車」，引來網友就體驗、準確度與商業模式交鋒。

根據SimilarWeb資料顯示，ChatGPT在2026年1月的全球網頁端流量占比降至64.5%，相較2025年1月約86%高點下滑近20個百分點；Gemini同期網頁端流量占比達21.5%，首次跨越20%門檻。其他工具如Grok、DeepSeek市占落在3%上下，Perplexity、Claude與Copilot多在2%左右。報告並提到假期因素會使各家AI日均流量回落，但競品功能成熟也使使用者在不同場景分流，市場另傳OpenAI內部評估導入廣告模式，但擔憂影響體驗而持保守態度。

一名網友在PTT發文，他的評論則把「流量變化」直接連到「用戶轉單」與「性價比」：他稱這波GoogleAI Pro促銷活動到1/15，許多同事因價格極低上車，並強調若拿Gemini付費版對比ChatGPT免費版「完全回不去」。原PO更列出價差，指ChatGPT付費版每月約665元、Gemini透過家庭等方案可壓到「人均45元」，還附加「人均333GB Google雲端」，直言「拚不過完全拚不過」，並提到Google與Apple宣布合作，讓他感嘆「OpenAI QQ」。

留言區意見呈現兩極。一派認同「便宜治百病」，強調Gemini整合搜尋、改圖生圖快又強，加上雲端2TB或家庭方案太香，甚至認為OpenAI若無法被做空，市場上可關注與其綁定的公司；也有人直言ChatGPT常誤導、混淆知識，認為競爭者更符合需求。另一派則反駁Gemini「除了便宜毫無優點」，批評其敷衍、幻覺嚴重，甚至出現「用一陣子就失憶、規則要重設」等抱怨，並主張ChatGPT回覆更順、幻覺率降低，兩者都應交叉查證。

不同聲音也延伸到使用情境，有人認為Gemini較適合工作策略、資料整合與NotebookLM等工具鏈；也有人表示ChatGPT更「人性」、適合潤飾文字與對話。另有網友提醒，兩家都會亂回，與其選邊站，不如看個人需求與指示詞能力；也有擔憂OpenAI現金流與商業化壓力，認為若導入廣告恐引發反彈，反而加速分流。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。