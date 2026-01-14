日解散眾院傳聞助攻「日股噴＋日幣跌」 網笑：政治變動成利多

日本傳出解散眾議院、提前大選的消息，帶動日股強勢噴出，日經指數一舉衝破53000點創歷史新高，引發PTT股板熱議。原PO轉貼新聞後調侃「原來解散眾議院可以讓股市大漲」、「某島：學到了」，並點出近日日股走勢強勁、日圓仍弱勢，若能同時布局匯率與股市「有機會雙賺」，貼文引來大量玩笑與制度比較的討論。

根據媒體報導，日本自民黨傳出將於1月下旬解散眾議院，並於2月中上旬舉行提前大選，市場預期重選後政府有望推動更積極的財政政策，提振投資人信心。日經平均指數13日盤中一度大漲逾1800點，首次站上53000點關卡，東證指數同步走揚，顯示資金明顯湧入日股。

一名網友在Dcard貼文直指「政治變動也能成為利多」，直言這幾天日股真的很猛，加上日圓持續走貶，對外國投資人而言具吸引力，但也補一句「如果不是透過台灣ETF的話啦」，暗指部分投資管道可能吃不到匯率優勢，語氣帶有嘲諷與觀察市場情緒的意味。

多數網友留言認同「日股湧起來了」，有人直呼「超猛」、「真羨慕」，也有人指出「日幣跌、日股就噴」早已是熟悉的搭配，甚至調侃現在「什麼消息都是利多」。也有留言聯想到巴菲特加碼日本商社，認為市場正在期待延續寬鬆與刺激政策，商社股集體上漲讓人意外。

另一派聲音則把焦點拉回制度差異與長期風險，有人糾正台灣並無主動解散國會的機制，提醒別亂類比；也有人質疑「解散國會還大漲」的合理性，擔憂日圓貶值、長期競爭力恐受影響。更有網友直言「短期噴不代表方向正確」，認為市場只是對政策想像買單，後續仍須觀察通膨、匯率與實體經濟的連動影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。