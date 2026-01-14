摩根大通示警2026不降息？他卻直指是訊號：川普要讓股房市爆噴

摩根大通示警聯準會2026年恐不降息、甚至2027年反轉升息，引發PTT熱議。有網友轉貼新聞後直覺反向解讀，直言「小摩說不會降息，那就是要降息啦」，並把焦點放在川普可能換掉Fed主席後的政策轉向，其他人則圍繞「新主席會不會被迫降息」、「投行放話意圖」、「Fed獨立性」等議題交鋒，有人笑稱又是「鬼故事」來了。

根據媒體報導，市場原先普遍預期Fed2026年將降息兩次、每次1碼，但摩根大通認為美國就業與GDP成長可能同步加速，核心CPI也可能高於3%，使Fed缺乏降息正當性，並預估2026年全年利率按兵不動，下一步可能在2027年稍晚升息。報導同時提及川普預計未來數月任命新任Fed主席、5月展開任期，且他過往多次施壓降息，近期與鮑爾衝突升溫也讓市場擔憂Fed獨立性受損，消息傳出後金融市場一度全面拋售。

一名網友在PTT發文，他完全押在「政治凌駕預測」的劇本上，認為投行唱衰反而是降息訊號，並預期川普若換掉Fed主席，可能「大降息+印鈔機」，直指房地產出身的川普「絕對會讓股房市爆噴」。貼文語氣偏向押注川普意志與政策干預，暗示只要人事到位，市場期待的寬鬆就會快速回歸。

多數網友留言延伸原PO邏輯，普遍質疑「川普在位不降息」的可能性，直言「聽你在p」、「川普的新聯準會主席可能不降息嗎」，甚至用面試梗諷刺「checklist第一欄：你上任後會不會降息」。也有人認為投行此類說法像是「亂放話」、「恐恐恐」，懷疑背後目的並非預測，而是影響市場情緒；另有「反指標」派直接下結論，認為既然小摩這樣說，「那要降息了」。

不同意見則提醒，利率路徑不只看政治，還得看失業率與景氣循環，有人反問「等著看失業率飆高怎麼升」，也有人認為「升一下也好，不然股價都不回頭」。另有網友把焦點拉到交易層面，解讀為「我債券要吃貨，先等我吃完」、或認為市場往往先反應、Fed動作反而慢，主張「幹話聽聽就好」但仍需留意資產價格提前定價的連鎖效應。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。