陳重銘幫女兒存10張台積電！每季領5萬股息Cover英國生活費…帳面已賺破千萬

不敗教主陳重銘近日在臉書分享，小女兒名下持有10張台積電，每季領到約5萬元股利，已足以支應在英國的生活費。他表示，早在女兒念大學時，就已經規劃未來留學方向，並提前將資金投入台積電，讓學費與生活費能由投資成果支應。

陳重銘指出，當初為女兒買進10張台積電，至今帳面獲利已累積逾千萬元，且能持續產生穩定現金流。他強調，這樣的安排並非一蹴可幾，而是長時間規劃與耐心持有的結果，投資成果也隨著時間逐步放大。

談到投資門檻，陳重銘直言，投資股票不一定需要深厚的學術背景。他分享自己過去曾當過多年流浪教師，並非財經科系出身，但仍能透過理解產業趨勢與市場結構，逐步建立投資成果。他認為，投資重點不在學歷，而在是否能掌握關鍵判斷。

在選股邏輯上，陳重銘點出三個核心要素。

第一：趨勢，看好AI與半導體長期需求，因此選擇台積電 第二：膽識，直言部分投資人選擇0050間接持有台積電，但也同時買進其他報酬較低的成分股 第三則：資金條件，即便看好標的，實際能否大舉投入，仍受限於當下資金規模

陳重銘最後表示，投資本質上是一場與自己的戰爭，必須不斷檢視自身的膽量與資源條件。他認為台積電仍具投資價值，但真正需要思考的是進場價格與未來報酬率，同時也不排除比較不同工具的潛在效益，持續挑戰並精進自己的投資策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。