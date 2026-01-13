快訊

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

iPhone輸入法選字超怪！改「辭典」設定馬上救回來 連語音輸入也改善

陳重銘幫女兒存10張台積電！每季領5萬股息Cover英國生活費…帳面已賺破千萬

聯合新聞網／ 綜合報導
陳重銘透露幫女兒存10張台積電，獲利逾千萬且每季領5萬股息，足以支付英國留學生活費。中央社
陳重銘透露幫女兒存10張台積電，獲利逾千萬且每季領5萬股息，足以支付英國留學生活費。中央社

不敗教主陳重銘近日在臉書分享，小女兒名下持有10張台積電，每季領到約5萬元股利，已足以支應在英國的生活費。他表示，早在女兒念大學時，就已經規劃未來留學方向，並提前將資金投入台積電，讓學費與生活費能由投資成果支應。

陳重銘指出，當初為女兒買進10張台積電，至今帳面獲利已累積逾千萬元，且能持續產生穩定現金流。他強調，這樣的安排並非一蹴可幾，而是長時間規劃與耐心持有的結果，投資成果也隨著時間逐步放大。

談到投資門檻，陳重銘直言，投資股票不一定需要深厚的學術背景。他分享自己過去曾當過多年流浪教師，並非財經科系出身，但仍能透過理解產業趨勢與市場結構，逐步建立投資成果。他認為，投資重點不在學歷，而在是否能掌握關鍵判斷。

在選股邏輯上，陳重銘點出三個核心要素。

第一：趨勢，看好AI與半導體長期需求，因此選擇台積電

第二：膽識，直言部分投資人選擇0050間接持有台積電，但也同時買進其他報酬較低的成分股

第三則：資金條件，即便看好標的，實際能否大舉投入，仍受限於當下資金規模

陳重銘最後表示，投資本質上是一場與自己的戰爭，必須不斷檢視自身的膽量與資源條件。他認為台積電仍具投資價值，但真正需要思考的是進場價格與未來報酬率，同時也不排除比較不同工具的潛在效益，持續挑戰並精進自己的投資策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 2330台積電 報酬率 成分股 現金流 台積電

延伸閱讀

不領息才是真複利？孫太點009816：少繳稅、省二代健保…讓雪球在長坡道狂滾！

媽想賣股轉買0050曬對帳單驚見「654％報酬率」！網全跪：拜託別亂動

台股爆兆元天量站穩3萬點！009816一張1萬元包台股50強 主打「不配息」讓複利滾更大

0056、00919越罵越漲！股添樂揭「落後補漲」3關鍵：人人罵的時候更該持有

相關新聞

陳重銘幫女兒存10張台積電！每季領5萬股息Cover英國生活費…帳面已賺破千萬

不敗教主陳重銘近日在臉書分享，小女兒名下持有10張台積電，每季領到約5萬元股利，已足以支應在英國的生活費。他表示，早在女兒念大學時，就已經規劃未來留學方向，並提前將資金投入台積電，讓學費與生活費能由投

新手操盤憂「太分散拉低報酬」 網曝關鍵錯誤：頻繁交易徒增成本

投資是門學問，長短期投資所需要的手法也不相同。一名自稱股市小白的網友在PTT股板分享近兩個月投資成果，坦言接近而立之年才開始接觸投資理財，希望藉此對抗通膨，並附上多張實際操作明細截圖請益。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，焦點集中在其交易行為與投資心態是否一致，以及小資族是否適合頻繁短線進出。

國安基金進場逾270天 台股創高仍未言退！網酸：護盤還炒股？

國安基金第九次進場以來，加權指數已大漲逾60%、站上3萬點大關，退場時點再度成為PTT股板熱議焦點。一名網友轉貼相關新聞並感性表示，隨著台股不斷創高，國安基金「不離不棄」守護投資人，引來大量留言，意見從高度信任到質疑政府是否「帶頭炒股」不一而足。

「雞蛋別放同一籃」有必要嗎？網舉反例：小心台積電變成HTC

台股近期漲勢猛烈，一名網友在PTT發文請益，直指「如果股市本來就是一直上漲、公司幾十年內不會倒閉」，那把資金分散在多個「籃子」與集中投資單一標的究竟差在哪，是否只是「減少風險也減少收益」，相關疑問引發大量網友回應，討論焦點集中在分散投資的實際意義與集中重壓的風險。

砸122.5億大賺53％！國安基金完美退場…說是護盤其實是信心喊話？

2025年四月間，川投顧的政策攪翻了全球市場的一池春水，於是政府啟動國安基金來穩定台股市場的動盪，隨著關稅政策的影響逐漸消退，台股又搭上AI熱潮，國安基金例會在1/12宣佈國安基金即將退場。 這

國安基金不玩了！3萬點停止護盤恐「空襲警報」？網：3萬5遲早的事

台股站穩3萬點之際，市場又迎來一個高度關注的時間點。根據ETtoday報導，國安基金今（12）日召開例會後，決議不再繼續執行第9次進場護盤任務，消息一出，立刻在股板引發大量討論，空方與多方情緒明顯對撞

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。