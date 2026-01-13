砸122.5億大賺53％！國安基金完美退場…說是護盤其實是信心喊話？

2025年四月間，川投顧的政策攪翻了全球市場的一池春水，於是政府啟動國安基金來穩定台股市場的動盪，隨著關稅政策的影響逐漸消退，台股又搭上AI熱潮，國安基金例會在1/12宣佈國安基金即將退場。

這次的護盤從2025年4月9日開始，歷經史上最久的279天，不過投入金額僅有122.5億元，只次於2020年（7.56億元）與2004年（16億元）。雖然投入的資金不多，但是績效卻有53％之多，也是次於2004年（218.75％）與2008年（53.21％）。

看了幾年的國安基金護盤，我個人對於國安基金的想法偏向於「對市場信心喊話」的成份居多，白話點就是「說是一回事，做是一回事」！

1/12的新聞稿出來之後更是驗證我的想法。撇開投資金額的多寡，國安基金的介入時機與勝率才是我們要注意的重點，這種逆勢進場的心態養成無疑就是 巴菲特的「別人恐懼我貪婪」，等到日後回頭看看介入時機點，你就能體會這句話所言不假。

但是要在時局不好的時候繼續進場，這種心態會很煎熬，我想這方面就需要平時的練習與養成了。

