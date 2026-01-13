快訊

國安基金不玩了！3萬點停止護盤恐「空襲警報」？網：3萬5遲早的事

聯合新聞網／ 綜合報導
國安基金宣佈停止第9次護盤，投入122億元大賺逾5成，寫下史上最長護盤與最高績效紀錄。記者許正宏／攝影
台股站穩3萬點之際，市場又迎來一個高度關注的時間點。根據ETtoday報導，國安基金今（12）日召開例會後，決議不再繼續執行第9次進場護盤任務，消息一出，立刻在股板引發大量討論，空方與多方情緒明顯對撞。

從官方數據來看，這次護盤寫下多項紀錄，包括史上最長護盤時間、最高進場護價，以及護盤期間台股大漲逾1萬2千點。國安基金自2025年4月8日進場以來，投入金額超過122億元，帳上持股市值逾187億元，估算報酬率超過5成。其中，權值股王台積電在護盤期間屢創新高，成為績效的重要來源之一。

不過，退場消息一出，股板氣氛瞬間轉向。不少網友第一時間解讀為「警訊」，留言區出現大量空方情緒，「該出場了，明天獲利了結」、「空襲警報~~」、「大的要來了！」、「完了，今天才進場…」等聲音接連刷出，顯示不少人對國安基金退場後的短線走勢感到不安。

也有另一派網友持不同看法，認為國安基金退場未必等於行情結束，有人直言「就算國安不護盤，年終幾百萬砸下去，上三萬五遲早的事！」、「前幾次退場後面都會再漲一段」、「退場還給訊號 真佛」，認為市場資金動能仍在，未必會立刻反轉。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股3萬點也救不了00940！股民自嘲：月月配月月賠

川普降關稅至15％換台積電5座廠？協議傳本月公布…夜盤先噴再說

夜盤噴爆…傳川普降關稅至15％！台積電再蓋5廠？台指期衝破31000點

不領息才是真複利？孫太點009816：少繳稅、省二代健保…讓雪球在長坡道狂滾！

川普降關稅至15％換台積電5座廠？協議傳本月公布…夜盤先噴再說

《紐約時報》引述消息指出，美國川普政府正接近完成與台灣的貿易協議，市場解讀對台關稅有望調降並對齊日、韓的15%水準。消息一出，立即點燃投資人情緒，台股夜盤出現明顯拉抬，相關討論也迅速在股板擴散。

夜盤噴爆…傳川普降關稅至15％！台積電再蓋5廠？台指期衝破31000點

美國與台灣之間的貿易談判再度傳出關鍵進展。外媒點名，川普政府與台灣的協議已接近完成階段，市場盛傳對台進口關稅有望下調至15%，消息一出，立刻點燃股市情緒，也讓台股夜盤出現明顯反應，相關討論迅速在股板炸

川普政府不是最恨DEI？竟拿來逼宮台積電（2330）…網酸：想用就拿出來用

美國商務部長近日在專訪中談及台積電美國投資案，直指台積電在合約中涉及DEI（多元、公平及包容）條款的履行出現問題，並透露美方因此要求台積電加碼投資。相關說法一出，立刻在投資圈與社群平台引發高度關注與爭

不降息就抓去關？鮑爾陷「裝修門」風暴…鄉民驚：既視感好重

美國聯準會主席鮑爾傳出遭到刑事調查，引發市場高度關注。外媒披露，調查焦點鎖定在聯準會華府總部翻修工程是否嚴重超支，以及鮑爾是否就工程規模與支出，對國會作出不實陳述。消息曝光後，不僅金融圈震盪，社群平台

聯發科（2454）12月營收衝破512億！網見股價反嘆：發哥真的太委屈

IC設計龍頭聯發科（2454）公布2025年12月營收成績，單月合併營收達512.66億元，繳出月增、年增「雙成長」的亮眼表現，替2025年畫下強勁句點。不過，數字亮眼歸亮眼，股板討論卻呈現另一種溫度

