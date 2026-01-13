國安基金不玩了！3萬點停止護盤恐「空襲警報」？網：3萬5遲早的事

台股站穩3萬點之際，市場又迎來一個高度關注的時間點。根據ETtoday報導，國安基金今（12）日召開例會後，決議不再繼續執行第9次進場護盤任務，消息一出，立刻在股板引發大量討論，空方與多方情緒明顯對撞。

從官方數據來看，這次護盤寫下多項紀錄，包括史上最長護盤時間、最高進場護價，以及護盤期間台股大漲逾1萬2千點。國安基金自2025年4月8日進場以來，投入金額超過122億元，帳上持股市值逾187億元，估算報酬率超過5成。其中，權值股王台積電在護盤期間屢創新高，成為績效的重要來源之一。

不過，退場消息一出，股板氣氛瞬間轉向。不少網友第一時間解讀為「警訊」，留言區出現大量空方情緒，「該出場了，明天獲利了結」、「空襲警報~~」、「大的要來了！」、「完了，今天才進場…」等聲音接連刷出，顯示不少人對國安基金退場後的短線走勢感到不安。

也有另一派網友持不同看法，認為國安基金退場未必等於行情結束，有人直言「就算國安不護盤，年終幾百萬砸下去，上三萬五遲早的事！」、「前幾次退場後面都會再漲一段」、「退場還給訊號 真佛」，認為市場資金動能仍在，未必會立刻反轉。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。