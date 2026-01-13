川普降關稅至15％換台積電5座廠？協議傳本月公布…夜盤先噴再說

《紐約時報》引述消息指出，美國川普政府正接近完成與台灣的貿易協議，市場解讀對台關稅有望調降並對齊日、韓的15%水準。消息一出，立即點燃投資人情緒，台股夜盤出現明顯拉抬，相關討論也迅速在股板擴散。

根據報導內容，這項協議已談判數月，目前進入法律審查階段，最快可能於本月內對外公布。重點之一在於，美國將把台灣輸美產品關稅調降至15%，作為交換條件，台積電》預計在美國亞利桑那州再興建至少5座晶圓廠，投資規模進一步擴大。報導也提到，目前半導體與部分電子產品仍因232條款調查而暫時豁免。

市場反應相當直接。消息曝光後，台指期夜盤明顯走揚，投資人普遍解讀為「關稅不確定性下降」。也有法人指出，半導體仍是台美談判的核心主軸，台積電在供應鏈中的戰略角色早已被市場高度定錨，夜盤提前反映並非突發事件。

不過，股板留言風向呈現高度分歧。有網友直呼「2330趕快到2330 是我的願望」、「空蛙要嘎到宇宙去了」，也有人對擴大美國設廠感到保留，留言直指「只有我覺得gg還要再蓋5座美廠是利空嗎QQ」、「蓋一座也要三年以上」。同時，推文區也出現不少揶揄政治人物行程的聲音，例如「厲害的人ㄧ飛美國就搞定了」、「還在飛就談定….合照仔多厲害啊？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。