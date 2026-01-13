夜盤噴爆…傳川普降關稅至15％！台積電再蓋5廠？台指期衝破31000點

美國與台灣之間的貿易談判再度傳出關鍵進展。外媒點名，川普政府與台灣的協議已接近完成階段，市場盛傳對台進口關稅有望下調至15%，消息一出，立刻點燃股市情緒，也讓台股夜盤出現明顯反應，相關討論迅速在股板炸開。

根據相關報導內容，這次談判若順利落地，將與日本、韓國目前的15%關稅水準對齊。同時，台積電也被點名將持續擴大美國投資布局，預計在亞利桑那州再新增至少五座半導體廠，被視為深化台美經貿合作的重要一環。相關發展不只牽動產業供應鏈，也被市場解讀為不確定性逐步消散的訊號。

市場反應相當直接。消息傳出後，台指期夜盤大漲371點，一舉突破31000點，收在31071點；台積電期貨同步走強，上漲35點、漲幅2.06%，收1730點，再度改寫新高。也有投資人觀察到，匯率表現相對穩定，成為資金敢於追價的背景之一。

股板留言則迅速轉向各種解讀與吐槽。有網友直言「基本上就是對齊日韓通盤15% 然後GG蓋廠就不用說了 肯定給我拼命蓋」，也有人認為半導體早已被豁免，「加上之前半導體早就被豁免 夜盤噴爆中」。另一派則把焦點放在政治人物動向，留言區出現「比較有趣的是難怪某人前兩天突然殺去美國 有點意思XDD」、「人都還在飛機上 還見面三小時勒XD」等酸語，討論風向迅速歪樓。

