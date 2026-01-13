國安基金進場逾270天 台股創高仍未言退！網酸：護盤還炒股？

國安基金第九次進場以來，加權指數已大漲逾60%、站上3萬點大關，退場時點再度成為PTT股板熱議焦點。一名網友轉貼相關新聞並感性表示，隨著台股不斷創高，國安基金「不離不棄」守護投資人，引來大量留言，意見從高度信任到質疑政府是否「帶頭炒股」不一而足。

根據媒體報導，國安基金將於1月12日召開例行委員會議，公布2025年第4季財報。回顧去年4月，因美國宣布對等關稅措施引發全球股市重挫，國安基金宣布第九次進場護盤，至今護盤天數已超過270天，期間台股在關稅豁免、台美談判及AI需求推升下強勢反彈。由於當初進場理由之一的台美關稅協議尚未底定，是否退場仍需評估。

一名網友在PTT發文指出，台股創新高的次數愈來愈頻繁，國安基金也一路相隨，彷彿成為市場的重要靠山，字裡行間流露對「有國安在場」的安心感，也認為其角色已深度影響投資人信心。

多數網友對國安基金績效給予高度肯定，直言「國安賺爛了」、「跟著國安買0050根本送分題」，認為基金買進權值股自然受惠行情，也有人形容國安是「抄底王」、「第四法人」，甚至喊出「3萬護盤、4萬打底」。不少留言指出，在關稅未明朗前，國安不退場屬合理判斷。

不過，也有不同聲音質疑國安基金角色已模糊，有人直言「歷史新高還在護盤？」、「到底是護盤還是炒股」，擔心政府資金過度介入市場；另有網友主張應分批退場、保留銀彈因應下一次危機。整體討論呈現兩極，一方期待國安續留穩定信心，另一方則認為功成身退才符合初衷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。