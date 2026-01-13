美國催盟友加速去中化稀土供應！網不看好：短期難撼動中國優勢

美國財政部長貝森特將召集G7等國財政高層，敦促加快降低對中國關鍵礦物依賴，引發PTT股板熱議。原PO分享路透報導並指出，美國已正式進入稀土與關鍵礦物供應鏈的「戰略加速期」，中國在精煉與出口端的主導地位，正被視為與能源、晶片同等級的國安威脅，相關評論迅速引來大量質疑與冷嘲。

根據路透報導，美方將於週一主持包含G7、歐盟、澳洲、印度、南韓及墨西哥在內的會議，這些國家合計佔全球關鍵礦物需求約六成。美方官員坦言行動「缺乏緊迫感」，並指出中國目前掌握銅、鋰、鈷、石墨與稀土47%至87%的精煉能力，廣泛應用於國防、半導體與新能源產業。儘管會後預料將發布聲明，但短期內不太可能提出具體聯合行動。

一名網友在PTT發文直言，稀土與關鍵礦物已成地緣政治核心資源，美國正比照能源與晶片戰略，重新布局供應鏈安全，並隱含對中國出口管制風險的高度警戒。此番解讀也讓討論焦點從單純外交表態，轉向產業可行性與現實落差。

多數網友對美國號召盟友的成效抱持高度懷疑，認為稀土精煉高污染、低利潤，「除了中國誰願意做」。不少人直言，美國一貫模式是「自己不做、要別人做」，甚至諷刺這類會議只是要求其他國家出錢、出環境成本，最終成果仍被美國「整碗端走」。也有留言指出，日本投入十多年仍無法完全擺脫對中國重稀土依賴，顯示問題遠非喊話可解。

另有網友延伸討論指出，關鍵並非技術做不做得到，而是成本與政治現實，民主國家選舉頻繁、環保阻力大，政策難以長期延續；也有人認為，只要中國持續限制出口、推高價格，美國才可能真正投入。整體而言，留言普遍認為「去中化」在戰略上合理，但在經濟、環保與供應鏈重建層面，短期內仍難以撼動中國的既有優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。