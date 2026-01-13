快訊

新手操盤憂「太分散拉低報酬」 網曝關鍵錯誤：頻繁交易徒增成本

聯合新聞網／ 綜合報導
台股12日盤面「一片紅」，。中央社

投資是門學問，長短期投資所需要的手法也不相同。一名自稱股市小白的網友在PTT股板分享近兩個月投資成果，坦言接近而立之年才開始接觸投資理財，希望藉此對抗通膨，並附上多張實際操作明細截圖請益。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，焦點集中在其交易行為與投資心態是否一致，以及小資族是否適合頻繁短線進出。

原PO表示，去年底開始練習操盤，目前台股操作資產約60萬元，另有約10萬元投入美股，卻不慎買在蘋果高點，只能選擇攤平等待。她自認屬於短線投資者，無法承受資金長時間停留在市場，因而選擇進進出出操作，也坦承手續費侵蝕不少獲利。原PO同時附上多個交易截圖連結，呈現0050、台積電等標的實際進出狀況，並透露未來可能在修正後再行加碼。

在操作策略上，原PO分享自身觀察，認為資金低於100萬元時，專注少數標的較為合適，並點名廣達、大立光適合短線，0050、台積電與鴻海較偏中長線，同時也考慮00981A、富邦金與0052，但猶豫是否分散過度反而拉低報酬。

對此，多數網友直言，原PO整體思考邏輯偏向穩健長線，卻採取高頻進出的短線手法，「通篇都是長線思維，卻用短線在操作」。不少人建議新手避免猜高低點，0050或台積電買進持有即可，也提醒短線操作若看錯趨勢就應果斷停損，否則容易陷入情緒交易。

也有網友從資金與心態層面補充，指出小資族頻繁交易只是增加焦慮與成本，不如把重心放在本業、累積第一桶金，再以指數型ETF作為長期配置。部分留言更直接指出，從原PO附上的操作明細來看，若0050部位單純持有，整體報酬可能不輸忙進忙出的總和。

原PO隨後回應，坦言自己收入不穩、情緒性操作偏多，感謝網友點出「不會看趨勢」與盯盤成本過高的問題，也逐漸理解為何被認為是長線思維。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 短線 PTT ETF 台股 理財

