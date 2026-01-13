「雞蛋別放同一籃」有必要嗎？網舉反例：小心台積電變成HTC

台股近期漲勢猛烈，一名網友在PTT發文請益，直指「如果股市本來就是一直上漲、公司幾十年內不會倒閉」，那把資金分散在多個「籃子」與集中投資單一標的究竟差在哪，是否只是「減少風險也減少收益」，相關疑問引發大量網友回應，討論焦點集中在分散投資的實際意義與集中重壓的風險。

原PO指出，若長期來看股市趨勢向上，過度分散反而可能拉低報酬，認為分散配置似乎只在「臨時急用錢、剛好有資產沒跌」時才顯得有差異，質疑這套被反覆引用的投資原則是否被過度神話，也點出不少人以「風控」為名，實際卻承擔了機會成本。

針對此疑問，多數網友從歷史案例回應，最常被點名的便是宏達電、華映、大同等曾被視為明星股、最終卻長期沉淪的公司。有網友直言，「等台積電變成HTC你就知道了」，強調沒有任何個股能保證永遠成長，分散投資的目的在於避免一次判斷失誤就「直接出局」。

另一派網友則從理論層面補充，指出連巴菲特、蒙格這類投資大師也非單一重壓，只是集中與分散的程度因人而異；也有人提到S&P500企業平均壽命不到15年，台灣中小企業更短，認為假設「永遠上漲」本身就是倖存者偏差。ETF與資產配置因此被視為替一般投資人降低判斷錯誤衝擊的工具。

不過，留言中也不乏反諷與另類觀點，有人戲稱「怕你賺太多才叫你分散」，也有人主張想賺大錢本來就得承擔集中風險；另有網友將分散解讀為產業、地區或資產別配置，甚至以幽默方式舉例「分散在不同記憶體股」或「2330、TSM、TSMX」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。