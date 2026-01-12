川普政府不是最恨DEI？竟拿來逼宮台積電（2330）…網酸：想用就拿出來用

美國商務部長近日在專訪中談及台積電美國投資案，直指台積電在合約中涉及DEI（多元、公平及包容）條款的履行出現問題，並透露美方因此要求台積電加碼投資。相關說法一出，立刻在投資圈與社群平台引發高度關注與爭論。

依中央社報導，美國商務部長盧特尼克指出，台積電在美國的總投資規模原本規畫為1650億美元，包含先前承諾的650億美元，以及去年追加的1000億美元。他透露，美方曾以台積電違反DEI條款為由，要求其進一步投資建廠，作為解決合約爭議的條件，雙方最終達成共識，相關DEI條款得以一筆勾銷。

盧特尼克在訪談中批評前朝政府以晶片法提供高額補貼的做法，認為對市值龐大的企業並不合理。他也說明，川普政府的策略是透過關稅與合約條件，促使台積電在美國設廠，而非單純依賴補助。對於未來是否再加碼投資，他則賣關子表示，相關金額將由台積電自行對外宣布，並暗示規模可能高於現有水準。

消息傳回台灣後，PTT股板討論迅速升溫，有網友質疑邏輯是否合理，直言「違規所以要投資？這邏輯？」；也有人嘲諷「川普不是最討厭DEI？？？」、「DEI想用的時候才會拿出來用」。另一派則認為，企業本就需要權衡現實條件，有人表示「投資是本來就要投的 能談到刪掉DEI 這波不虧」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。