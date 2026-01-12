不降息就抓去關？鮑爾陷「裝修門」風暴…鄉民驚：既視感好重

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
總部裝修超支223億成把柄，鮑爾遭查網嘆：不聽話就被關。路透
美國聯準會主席鮑爾傳出遭到刑事調查，引發市場高度關注。外媒披露，調查焦點鎖定在聯準會華府總部翻修工程是否嚴重超支，以及鮑爾是否就工程規模與支出，對國會作出不實陳述。消息曝光後，不僅金融圈震盪，社群平台也迅速湧入大量討論。

依紐約時報引述知情官員說法，美國哥倫比亞特區聯邦檢察辦公室已對鮑爾展開刑事調查。聯準會總部翻修案於2022年動工，總預算約25億美元，預計2027年完工，但目前估計已超出原先規畫約7億美元，約合新台幣223億元。調查重點之一，即在於鮑爾過去向國會說明工程內容時，是否存在不實陳述。

對於調查消息，鮑爾隨即發表聲明反擊。根據彭博資訊報導，他直言翻修案與相關指控「只是藉口」，真正的問題在於聯準會是否能持續依據經濟數據與公共利益來制定利率政策，而不是屈從政治偏好。他並強調，貨幣政策若被政治壓力左右，將對制度造成根本傷害。

外界普遍將此案視為川普與鮑爾長期衝突的最新升級。報導指出，批准調查的華府檢察官皮羅，被視為川普盟友。川普過去多次因降息幅度不如預期而抨擊鮑爾，甚至揚言將其撤職，也曾公開批評聯準會25億美元的翻修工程「無能又浪費」，並不排除提告。

消息在PTT等社群平台掀起熱議，不少網友直言「不聽話就抓去關」、「既視感好重」、「世界怎麼跟得上台灣」，也有人質疑「超支223億，這數字真的假的？」市場專家則提醒，調查是否能順利起訴仍有高度不確定性，但事件本身已加深外界對美國央行獨立性的疑慮，後續發展勢必牽動金融市場神經。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

鮑爾 聯準會 美國 川普

