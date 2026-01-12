聯發科（2454）12月營收衝破512億！網見股價反嘆：發哥真的太委屈

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
聯發科（2454）12月營收雙成長重返500億，網嘆業績強勁股價卻委屈。中央社
IC設計龍頭聯發科（2454）公布2025年12月營收成績，單月合併營收達512.66億元，繳出月增、年增「雙成長」的亮眼表現，替2025年畫下強勁句點。不過，數字亮眼歸亮眼，股板討論卻呈現另一種溫度，出現不少「委屈了」的聲音。

根據報導，聯發科受惠於旗艦晶片出貨暢旺與年底備貨需求回溫，12月營收不僅月增9.32%，更年增22.99%，一舉重返500億元大關。市場分析指出，新一代天璣旗艦晶片切入AI手機市場，獲得陸系與國際品牌採用，是拉動營收的關鍵因素。

累計2025年全年，聯發科合併營收達5,959.66億元，年增12.32%，雖未正式站上6000億元，但規模已逼近關卡。法人也指出，隨著Edge AI應用擴展至手機、PC與車用電子，聯發科在算力與能效上的布局，仍被視為2026年半導體產業的重要風向指標。

面對漂亮的營收數字，部分網友卻感受不到股價熱度，「委屈了」、「天天貼息」、「過不了15XX」、「股價笑死人」、「營收增 分紅減」，也有人直言「沒人在乎」、「完了」，反映市場情緒與基本面之間的落差。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯發科 半導體 營收

