記憶體面板9檔「全坐牢」！群創與彩晶今處置…網：越關越噴

記憶體與面板族群近期股價狂飆，多檔個股接連遭證交所列為處置股。據報導，記憶體股旺宏與面板股彩晶，將自周一（12日）起進入處置交易，消息一出立刻在PTT股板引發熱烈討論，有人直呼「下周一起抓去關」，也有人質疑這套制度是否真的能降溫。

依公告內容，旺宏（2337）與彩晶（6116）自1月12日起至1月23日止，交易改為每五分鐘撮合一次。整體來看，記憶體股目前遭處置的家數已擴大至7檔，包括華邦電、南亞科、晶豪科、力積電、威剛、群聯與旺宏；面板股則有群創與彩晶同步列入名單，形成「記憶體、面板一起關」的局面。

不少網友對處置制度相當不滿，「爛制度什麼時候才要改==」、「超垃圾制度」、「奇怪這啥垃圾機制，還管東管西」、「當沖仔止步，太好了」意見兩極，也有人直言「越關越大尾」、「關得了一時 關不了報價上漲的趨勢」，質疑處置對強勢族群實際影響有限。

也有一派網友開始討論資金去向，「想想資金要外溢去哪個類股」、「下週沒被關的記憶體要噴爛的嗎？」、「看來只剩封測跟通路還能炒了」，甚至有人將情境類比過往航運行情，「跟21年航運如出一徹」、「全部關起來 資金該換別人玩了」，市場輪動氣氛濃厚。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。