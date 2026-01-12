土方新制上路「剩這家能收」？可寧衛（8422）飆58％網吵翻

土石方清運新制2026年元旦正式上路，相關產業率先出現劇烈震盪。聯合新聞網報導指出，因全流向管理與GPS追蹤制度上線，業內傳出「只找得到可寧衛能處理土方」，也讓可寧衛股價短時間急拉，引爆PTT股板熱議，不少網友直呼「原來是漲這個？」

依報導內容，國土署自2026年起要求砂石車加裝GPS、清運過程以電子聯單全程申報，導致土方去化難度大增。消息人士指出，下游清運成本明顯墊高，承包經費甚至需提高三成，否則承包商將出現虧損情況。在此背景下，業內直言「目前只剩可寧衛（8422）一間可以處理土石方」，使其股價自去年底起大漲，9日盤中一度衝上38.9元，波段漲幅約58%。

不過，PTT上不少網友對「只剩一家合法」的說法存疑，有人直言「笑死 全台只有一間合法清運膩？」、「鬼扯 合法的不只他」、「營建土方哪有可能進去可寧衛，亂掰」、「事業廢棄物我相信 但土方 不可能XD」，也有人點出「不是別家不合法，是現在收容量問題」，質疑報導是否過度簡化產業現況。

也有網友將焦點放在題材與市場結構，「題材..」、「拆完納入etf 整個飆起來」、「這隻本來就是長年存股標的 不知道為什麼最近噴成這狗樣」、「還原股價快400了...」，認為股價大漲未必全然來自土方新制，而是拆股、ETF納入與籌碼因素交織的結果。

