快訊

伊朗示威逾500死、1萬多人被捕 川普介入3方案曝光

新竹7.4度！明起白天暖如春早晚冷如冬 熱帶擾動成颱機率60%

土方新制上路「剩這家能收」？可寧衛（8422）飆58％網吵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
土方新制上路股價飆58%，網疑全台只剩這家合法？記者陳正興／攝影
土方新制上路股價飆58%，網疑全台只剩這家合法？記者陳正興／攝影

土石方清運新制2026年元旦正式上路，相關產業率先出現劇烈震盪。聯合新聞網報導指出，因全流向管理與GPS追蹤制度上線，業內傳出「只找得到可寧衛能處理土方」，也讓可寧衛股價短時間急拉，引爆PTT股板熱議，不少網友直呼「原來是漲這個？」

依報導內容，國土署自2026年起要求砂石車加裝GPS、清運過程以電子聯單全程申報，導致土方去化難度大增。消息人士指出，下游清運成本明顯墊高，承包經費甚至需提高三成，否則承包商將出現虧損情況。在此背景下，業內直言「目前只剩可寧衛（8422）一間可以處理土石方」，使其股價自去年底起大漲，9日盤中一度衝上38.9元，波段漲幅約58%。

不過，PTT上不少網友對「只剩一家合法」的說法存疑，有人直言「笑死 全台只有一間合法清運膩？」、「鬼扯 合法的不只他」、「營建土方哪有可能進去可寧衛，亂掰」、「事業廢棄物我相信 但土方 不可能XD」，也有人點出「不是別家不合法，是現在收容量問題」，質疑報導是否過度簡化產業現況。

也有網友將焦點放在題材與市場結構，「題材..」、「拆完納入etf 整個飆起來」、「這隻本來就是長年存股標的 不知道為什麼最近噴成這狗樣」、「還原股價快400了...」，認為股價大漲未必全然來自土方新制，而是拆股、ETF納入與籌碼因素交織的結果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

可寧衛 GPS 廢棄物 ETF

延伸閱讀

00878再度把華碩（2357）納入成分股！楚狂人：跌30％反見10倍本益比甜頭

00940是「什麼神仙ETF」台股3萬點還在破發？網苦笑：放下屠刀立地成佛

不用繳二代健保！009816主打「不配息」直接利滾利…網大推：存退休金的神器

50萬元三月底需用能短暫停泊0050？網全搖頭：這是賭博非投資

相關新聞

聯發科（2454）12月營收衝破512億！網見股價反嘆：發哥真的太委屈

IC設計龍頭聯發科（2454）公布2025年12月營收成績，單月合併營收達512.66億元，繳出月增、年增「雙成長」的亮眼表現，替2025年畫下強勁句點。不過，數字亮眼歸亮眼，股板討論卻呈現另一種溫度

記憶體面板9檔「全坐牢」！群創與彩晶今處置…網：越關越噴

記憶體與面板族群近期股價狂飆，多檔個股接連遭證交所列為處置股。據報導，記憶體股旺宏與面板股彩晶，將自周一（12日）起進入處置交易，消息一出立刻在PTT股板引發熱烈討論，有人直呼「下周一起抓去關」，也有

土方新制上路「剩這家能收」？可寧衛（8422）飆58％網吵翻

土石方清運新制2026年元旦正式上路，相關產業率先出現劇烈震盪。聯合新聞網報導指出，因全流向管理與GPS追蹤制度上線，業內傳出「只找得到可寧衛能處理土方」，也讓可寧衛股價短時間急拉，引爆PTT股板熱議

2026確定利率走低、AI和半導體還是首選！5大類股恐不如預期

新年伊始，資本市場持續多頭的走勢，奮力創新高。但也出現比較獨特的現象：全球去美元化的行動，反映在各種商品的漲跌。 2026年怎麼看，分享吾人看法：

零股、興櫃納入抵繳擔保品！網嗨喊小資福音 卻也憂「零股制度來了」

臺灣證券交易所宣布，115年3月30日起開放零股與興櫃股票可作為融資自備款或融券保證金差額的抵繳擔保品，並新增手機簡訊與App等追繳通知管道，引爆PTT股板討論。網友一方面認為小資族、定期定額族群資金運用更彈性，另一方面也質疑是否在鼓勵槓桿，並將焦點拉回「何時才能全面零股交易、取消一張1000股的雙軌制度」。

記憶體AI概念股變「航運翻版」？南亞科跌停炸鍋…網揭兩大關鍵：主力過年要用錢

記憶體族群今早突現急殺走勢，引爆市場關注。有網友在PTT發文指出，南亞科第二盤直接灌到跌停，質疑是否出現突發利空，更直言「記憶體還在AI發展階段，怎麼可能昨天買、今天就跌停？」貼文曝光後，股板瞬間炸鍋

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。