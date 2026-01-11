2026確定利率走低、AI和半導體還是首選！投資該加碼誰、該避開誰？

快訊

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
台股。聯合報記者潘俊宏／攝影

2026年投資展望：因為利率緩降帶來的資金潮將繼續上演，AI半導體強者恆強；低利環境對債券與金融股都有利。去美元化趨勢下，應避開消費、石化等傳產股，並配置少量貴金屬。

新年伊始，資本市場持續多頭的走勢，奮力創新高。但也出現比較獨特的現象：全球去美元化的行動，反映在各種商品的漲跌。

2026年怎麼看，分享吾人看法：

一、大部分國家央行都將面臨經濟衰退及停滯通膨的尷尬現象。可以確定的是，整體利率水準緩步走低，因此資金潮依然充沛，流竄在各種商品，無法阻擋。

二、既然資金浮濫，加上過去最便宜的流通貨幣——日圓殖利率開始竄升，以往「借日圓、轉進其他強勢貨幣」的套利行為將改變。美元走弱也大勢所趨；原物料強勢貨幣的澳幣，以及數位貨幣、穩定幣、比特幣及新興國家貨幣，都將取代「去美元化資產類」現金的轉換標的。

三、利率偏低，債券就是受惠者；只是不再以公債為唯一去處。因為很多國家財政狀況不佳，市場失去信心，所以投資或非投資等級債券及公司債、新興市場債，都會成為新歡，可以透過基金或ETF來參與。

四、AI趨勢的大旗與半導體相關類股，都是時勢所趨：記憶體、封測、ASIC、IP、IC設計都是受惠者。當然，衛星概念、機器人、自駕車都是熱門中的熱門。強者恆強，依然沒變。

五、反而是消費類股、石化類股、內需的營建、鋼鐵、水泥，都可能不如預期，將面臨沉重的經營壓力，應盡量避開。即使ETF，也要鎖定特定主題：或AI，或護國神山比重較大的ETF，比較合適。

六、金融類股也會是低利受惠的族群，因此選股還是非常重要。

七、貴金屬與特殊族群的標的，仍然是亂世中的另類避風港，比重約在一至二成即可。

整體而言，新的一年財富繼續重分配，貧富差距可能繼續擴大。「你不理財，財不理你。」局勢依然混亂，保持一顆冷靜的心，審慎判斷、勇於交易，應該還是有機會與風險並存的時代中，闖出一番成績的，加油！

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文2026確定利率走低、AI和半導體還是首選！投資該加碼誰、該避開誰？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

