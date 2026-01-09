記憶體AI概念股變「航運翻版」？南亞科跌停炸鍋…網揭兩大關鍵：主力過年要用錢

記憶體族群今早突現急殺走勢，引爆市場關注。有網友在PTT發文指出，南亞科第二盤直接灌到跌停，質疑是否出現突發利空，更直言「記憶體還在AI發展階段，怎麼可能昨天買、今天就跌停？」貼文曝光後，股板瞬間炸鍋，相關討論迅速湧入。

原PO表示，記憶體族群與航運不同，航運是疫情紅利結束，但記憶體仍被視為AI供應鏈一環，加上券商先前喊出高目標價，讓人難以理解為何會突然重挫。他也詢問是否有「業內人士」能出面說明，究竟是基本面轉變，還是單純市場因素所致。

不少網友認為，這波下跌未必來自基本面利空，而是技術面與籌碼因素影響居多，包括「處置制度」、「洗盤」、「漲多拉回」等說法頻頻出現，有人直言「不用緊張，第一根而已」、「處置第一天，得洗」、「沒有利空啊 主力過年要用錢啦」、「長線趨勢沒變短線震盪洗追高散戶」、「處置交易量那麼少的跌盤你還在怕」、「拉回即是買點 還不上車」。

另一派網友則直指，記憶體股價前段漲幅過大，本身就是最大的利空，也有人將走勢對比過往航運股的高檔震盪，提醒風險已明顯升高，包括「利空就漲多阿」、「漲多就是利空...」、「原來都漲4-5倍還不夠多喔」、「航運那時候浪大的不像話」、「山頂洗碗 不要不信」、「這種東西又不像台積晶圓有什麼技術壁壘」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。