快訊

租約條約做不到！川普拋買下格陵蘭構想 傳美擬每人發300萬直接收買

小學老師成政治犯被迫效力反共戰爭 負傷被俘卻遭通緝

ROG Raikiri II Xbox控制器搶先開箱！三模切換＋扳機鎖 玩FPS遊戲贏在起跑點

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電跌30元喊「崩盤」⋯他想賣一半！網酸爆勸刪APP

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電（2330）。路透
台積電（2330）。路透

台積電(2330)近期股價快速攻高後轉為震盪，一名Dcard網友自述「怕沒賺到」在1700元附近買進10股，隔天股價回落便直呼「崩盤、外資大賣超」，擔心後續續跌，猶豫是否先賣一半。貼文引來大量回應，討論焦點集中在「短線追高心態」與「台積電回檔幅度到底算不算崩」兩派分歧。

回顧近期走勢，台積電在2025年底與2026年初帶動大盤走強，市場多以AI需求、外資上修評價與法說前行情解讀其攻勢，台股也在開紅盤後由台積電領漲挑戰3萬點。根據媒體報導，台積電2026年開紅盤後續創高，1月6日收盤價達1705元、盤中一度觸及1695元，外資亦陸續喊出2330元、甚至2400元目標價，成為推升行情的重要題材。

原PO在貼文中坦言自己像「反指標」，因為才進場就遇到拉回，並以「今天果然崩盤、明天感覺會繼續崩」形容短線壓力，詢問該「跑還是留」。其語氣焦慮，也反映部分新手在高檔追價後，面對正常回檔就容易放大解讀的情緒。

多數留言則一面倒吐槽「跌1%-2%不叫崩盤」，有人直言「2個禮拜漲超過200，今天跌個30叫崩？」、「沒跌10%以上都算不上崩」，也有人笑稱「10股而已是在叫什麼」、勸他乾脆把App刪掉或去定存。另有網友強調台積電基本面與員工規模，認為「輪不到你擔心」，並以長抱經驗對照「從900多放到1600+」來安撫，主張股票本來就是買來放、短線波動屬正常震盪。

不同意見與延伸討論則聚焦在「短期漲多必回調」與盤勢因素，有人認為近期上拉速度過快、拉積盤難以持久，保守推估可能回測1600附近；也有人提到期貨結算、外資避險與資金輪動，認為下跌未必等同基本面轉弱，甚至直言「想把你洗出去」。同時也有少數人反向喊話「快賣我要買」、或戲謔「你賣掉就會漲」，顯示在高檔震盪區間，市場對台積電短線走勢仍呈現情緒化拉鋸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 外資 回檔 台股 規模 大盤 Dcard

延伸閱讀

00929納入台積電…00878、00919、0056跟不跟？郭哲榮：直接持有0050或護國神山

00878連兩季配息0.4元「築底完成」！楚狂人：對偏好現金流的投資人不確定性降低

黃仁勳曝「Rubin不用冷水機組」衝擊散熱股 大摩建議逢低買進四檔個股

大盤連日急拉0050變「飆股」！存股族焦慮：感覺少賺好多 

相關新聞

廣達12月營收近翻倍！網卻悲觀：老AI利多早反應、營收再好也難噴

廣達(2382)公告114年12月營收達2724.95億元、年增94.55%、月增41.23%，創下亮眼成績，消息在PTT股板引發熱烈討論。不過與數據形成對比的是，多數網友並未追捧利多，反而圍繞「營收超好但股價不動甚至下跌」展開，認為老AI族群早已被市場消化。

台積電跌30元喊「崩盤」⋯他想賣一半！網酸爆勸刪APP

台積電(2330)近期股價快速攻高後轉為震盪，一名Dcard網友自述「怕沒賺到」在1700元附近買進10股，隔天股價回落便直呼「崩盤、外資大賣超」，擔心後續續跌，猶豫是否先賣一半。貼文引來大量回應，討論焦點集中在「短線追高心態」與「台積電回檔幅度到底算不算崩」兩派分歧。

信貸300萬All in或分期？網勸「儘早投入」：20年後打開數錢

近期台股漲勢猛烈，PTT有網友考慮「信貸投資一次allin」，表示已申辦信貸300萬元、分120期償還，猶豫該一次投入或分12個月分批進場，並在美股大盤ETF如VT與台股ETF如0050、00646之間抉擇，引發網友熱議。

散戶借錢衝！融資3500億創17年新高…網笑免驚：算上通膨5000億才叫熱

台股在創新高行情推動下，市場氣氛明顯升溫。最新一篇報導點出，散戶借錢進場的力道同步放大，讓「槓桿是不是過熱」成為股板最新焦點。 根據彭博彙整的數據，截至1月5日，台股融資餘額攀升至3510億元，

台股已進「末升段」？與2022年情況似曾相識…網安心：半信半疑中繼續噴

台股近期連日大漲，派對氣氛濃厚，但也讓部分投資人開始居高思危。有網友在股板發文詢問，這一波由台積電帶動的行情，是否已經進入「末升段」，引發大量正反交鋒。 原PO回顧2022年初台積電大漲後反轉、

記憶體才剛開始？網點名創見（2451）衝新高…發文後秒鎖漲停！

7日股板網友點名創見（2451），直言「短期20%」、「多 趕快買」，並附上進出場條件與圖表佐證，迅速引來大量跟單、質疑與即時回饋。 原PO指出，創見「剛突破歷史新高、投信差不多賣完了」，設定「

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。