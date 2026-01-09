台積電跌30元喊「崩盤」⋯他想賣一半！網酸爆勸刪APP

台積電(2330)近期股價快速攻高後轉為震盪，一名Dcard網友自述「怕沒賺到」在1700元附近買進10股，隔天股價回落便直呼「崩盤、外資大賣超」，擔心後續續跌，猶豫是否先賣一半。貼文引來大量回應，討論焦點集中在「短線追高心態」與「台積電回檔幅度到底算不算崩」兩派分歧。

回顧近期走勢，台積電在2025年底與2026年初帶動大盤走強，市場多以AI需求、外資上修評價與法說前行情解讀其攻勢，台股也在開紅盤後由台積電領漲挑戰3萬點。根據媒體報導，台積電2026年開紅盤後續創高，1月6日收盤價達1705元、盤中一度觸及1695元，外資亦陸續喊出2330元、甚至2400元目標價，成為推升行情的重要題材。

原PO在貼文中坦言自己像「反指標」，因為才進場就遇到拉回，並以「今天果然崩盤、明天感覺會繼續崩」形容短線壓力，詢問該「跑還是留」。其語氣焦慮，也反映部分新手在高檔追價後，面對正常回檔就容易放大解讀的情緒。

多數留言則一面倒吐槽「跌1%-2%不叫崩盤」，有人直言「2個禮拜漲超過200，今天跌個30叫崩？」、「沒跌10%以上都算不上崩」，也有人笑稱「10股而已是在叫什麼」、勸他乾脆把App刪掉或去定存。另有網友強調台積電基本面與員工規模，認為「輪不到你擔心」，並以長抱經驗對照「從900多放到1600+」來安撫，主張股票本來就是買來放、短線波動屬正常震盪。

不同意見與延伸討論則聚焦在「短期漲多必回調」與盤勢因素，有人認為近期上拉速度過快、拉積盤難以持久，保守推估可能回測1600附近；也有人提到期貨結算、外資避險與資金輪動，認為下跌未必等同基本面轉弱，甚至直言「想把你洗出去」。同時也有少數人反向喊話「快賣我要買」、或戲謔「你賣掉就會漲」，顯示在高檔震盪區間，市場對台積電短線走勢仍呈現情緒化拉鋸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。