零股、興櫃納入抵繳擔保品！網嗨喊小資福音 卻也憂「零股制度來了」

聯合新聞網／ 綜合報導
臺灣證券交易所宣布，115年3月30日起開放零股與興櫃股票可作為融資自備款或融券保證金差額的抵繳擔保品。圖／本報資料照片
臺灣證券交易所宣布，115年3月30日起開放零股與興櫃股票可作為融資自備款或融券保證金差額的抵繳擔保品。圖／本報資料照片

臺灣證券交易所宣布，115年3月30日起開放零股與興櫃股票可作為融資自備款或融券保證金差額的抵繳擔保品，並新增手機簡訊與App等追繳通知管道，引爆PTT股板討論。網友一方面認為小資族、定期定額族群資金運用更彈性，另一方面也質疑是否在鼓勵槓桿，並將焦點拉回「何時才能全面零股交易、取消一張1000股的雙軌制度」。

根據媒體報導，證交所於114年12月31日公告修正相關辦法，放寬抵繳標的限制，將零股與興櫃股票納入，並針對興櫃報價驅動特性訂定價值計算與維持率認定準則，以因應停止買賣、暫停交易或當日無成交等情況，確保計價公平透明。同時也賦予券商收受抵繳標的裁量權，要求訂定風險標準與最低收受金額，並新增以簡訊、App辦理追繳通知，投資人也可用電子憑證認證方式變更基本資料。

一名網友在PTT轉貼公告直呼「今年3/30號零股終於可以質押了」，認為對定期定額與小資族是重大利多，並進一步拋出想像「買整張與買零股差距愈來愈小」，是否意味「零股當沖、台股全面零股制度要來了」。不過也有網友立即糾正用語，強調這是納入「抵繳擔保品」而非全面開放零股質押或全零股交易，呼籲不要過度解讀。

多數網友留言呈現兩大共識：其一是「全零股交易」期待再度升溫，不少人抱怨零股價差大、撮合制度不一致，主張乾脆取消張的制度、廢除雙軌制，甚至喊出「學美股一股一股買」。其二則是認為券商股受惠，直指「券商利多」「放款業務躺賺」，並戲稱可拿「一股中鋼」「融資一股信驊」來玩，凸顯制度鬆綁帶來的新操作空間。

但另一派則提出風險與質疑，擔心興櫃納入後波動更大，「一天就可以追繳」恐加劇槓桿風險，亦有人直言「泡沫吹起來」「大融資時代來臨」，甚至批評政策像擠牙膏式改革，認為與其開放擔保品，不如同步推進全零股交易、撮合制度改革與其他市場制度調整，才算真正跟上金融科技與國際潮流。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

