廣達12月營收近翻倍！網卻悲觀：老AI利多早反應、營收再好也難噴

聯合新聞網／ 綜合報導
廣達12日召開法說會，公司表示，隨著客戶需求強勁，AI伺服器訂單能見度直達2027年。聯合報系資料照
廣達(2382)公告114年12月營收達2724.95億元、年增94.55%、月增41.23%，創下亮眼成績，消息在PTT股板引發熱烈討論。不過與數據形成對比的是，多數網友並未追捧利多，反而圍繞「營收超好但股價不動甚至下跌」展開，認為老AI族群早已被市場消化。

根據公開資訊觀測站資料，廣達114年12月營收較去年同期增加1324.29億元，全年累計營收2兆1236.89億元、年增50.54%，公司說明營收成長主因為產品組合變更。市場普遍將其與AI伺服器出貨連動，但在近期台股資金集中記憶體、題材股的背景下，基本面利多是否仍具推升力道，成為爭論焦點。

一名網友在PTT貼出營收公告後強調與上月及去年同期相比雙雙大增，並直言數據「超乎預期」，認為若在低檔不敢布局，等行情回溫只會徒增羨慕，也分享其同時加碼廣達、鴻海的策略。另有留言期待「股價該還公道了」、「明天漲定了」，甚至關心高獲利是否有助推升今年股利水準。

然而更多網友則抱持保留態度，普遍認為「已反應」「好就沒用不會漲」，直指台股偏好籌碼與題材，營收公布前市場早有預期，公布後反而容易陷入盤整甚至回檔。有人以緯創、鴻海為例，形容「會漲早就偷漲了」，也有人自嘲「最恐怖的營收成長，最低的股價」，認為老AI已被市場冷處理。

另有不同聲音延伸至結構性風險，擔憂毛利率、GPU定價與利多出盡，甚至喊出「營收見高點」、「明天再一根」。不過也有人反駁AI伺服器主要由CSP買單，與消費端、記憶體景氣連動有限，並指出廣達仍有筆電代工等業務結構差異。整體討論顯示，即便營收數字驚人，市場對老AI族群的評價分歧仍深。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 廣達 PTT

相關新聞

廣達12月營收近翻倍！網卻悲觀：老AI利多早反應、營收再好也難噴

廣達(2382)公告114年12月營收達2724.95億元、年增94.55%、月增41.23%，創下亮眼成績，消息在PTT股板引發熱烈討論。不過與數據形成對比的是，多數網友並未追捧利多，反而圍繞「營收超好但股價不動甚至下跌」展開，認為老AI族群早已被市場消化。

台積電跌30元喊「崩盤」⋯他想賣一半！網酸爆勸刪APP

台積電(2330)近期股價快速攻高後轉為震盪，一名Dcard網友自述「怕沒賺到」在1700元附近買進10股，隔天股價回落便直呼「崩盤、外資大賣超」，擔心後續續跌，猶豫是否先賣一半。貼文引來大量回應，討論焦點集中在「短線追高心態」與「台積電回檔幅度到底算不算崩」兩派分歧。

信貸300萬All in或分期？網勸「儘早投入」：20年後打開數錢

近期台股漲勢猛烈，PTT有網友考慮「信貸投資一次allin」，表示已申辦信貸300萬元、分120期償還，猶豫該一次投入或分12個月分批進場，並在美股大盤ETF如VT與台股ETF如0050、00646之間抉擇，引發網友熱議。

散戶借錢衝！融資3500億創17年新高…網笑免驚：算上通膨5000億才叫熱

台股在創新高行情推動下，市場氣氛明顯升溫。最新一篇報導點出，散戶借錢進場的力道同步放大，讓「槓桿是不是過熱」成為股板最新焦點。 根據彭博彙整的數據，截至1月5日，台股融資餘額攀升至3510億元，

台股已進「末升段」？與2022年情況似曾相識…網安心：半信半疑中繼續噴

台股近期連日大漲，派對氣氛濃厚，但也讓部分投資人開始居高思危。有網友在股板發文詢問，這一波由台積電帶動的行情，是否已經進入「末升段」，引發大量正反交鋒。 原PO回顧2022年初台積電大漲後反轉、

記憶體才剛開始？網點名創見（2451）衝新高…發文後秒鎖漲停！

7日股板網友點名創見（2451），直言「短期20%」、「多 趕快買」，並附上進出場條件與圖表佐證，迅速引來大量跟單、質疑與即時回饋。 原PO指出，創見「剛突破歷史新高、投信差不多賣完了」，設定「

