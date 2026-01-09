廣達12月營收近翻倍！網卻悲觀：老AI利多早反應、營收再好也難噴

廣達(2382)公告114年12月營收達2724.95億元、年增94.55%、月增41.23%，創下亮眼成績，消息在PTT股板引發熱烈討論。不過與數據形成對比的是，多數網友並未追捧利多，反而圍繞「營收超好但股價不動甚至下跌」展開，認為老AI族群早已被市場消化。

根據公開資訊觀測站資料，廣達114年12月營收較去年同期增加1324.29億元，全年累計營收2兆1236.89億元、年增50.54%，公司說明營收成長主因為產品組合變更。市場普遍將其與AI伺服器出貨連動，但在近期台股資金集中記憶體、題材股的背景下，基本面利多是否仍具推升力道，成為爭論焦點。

一名網友在PTT貼出營收公告後強調與上月及去年同期相比雙雙大增，並直言數據「超乎預期」，認為若在低檔不敢布局，等行情回溫只會徒增羨慕，也分享其同時加碼廣達、鴻海的策略。另有留言期待「股價該還公道了」、「明天漲定了」，甚至關心高獲利是否有助推升今年股利水準。

然而更多網友則抱持保留態度，普遍認為「已反應」「好就沒用不會漲」，直指台股偏好籌碼與題材，營收公布前市場早有預期，公布後反而容易陷入盤整甚至回檔。有人以緯創、鴻海為例，形容「會漲早就偷漲了」，也有人自嘲「最恐怖的營收成長，最低的股價」，認為老AI已被市場冷處理。

另有不同聲音延伸至結構性風險，擔憂毛利率、GPU定價與利多出盡，甚至喊出「營收見高點」、「明天再一根」。不過也有人反駁AI伺服器主要由CSP買單，與消費端、記憶體景氣連動有限，並指出廣達仍有筆電代工等業務結構差異。整體討論顯示，即便營收數字驚人，市場對老AI族群的評價分歧仍深。

